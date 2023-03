Calcio RSM, Tre Penne-Virtus: intervista al difensore Tisselli

Sport

Repubblica San Marino

| 20:26 - 07 Marzo 2023

Riccardo Tisselli, difensore classe 1997.

Il turno infrasettimanale è alle porte e per il Tre Penne si prospetta un’altra grande sfida, questa volta lo scontro diretto valevole per la 23° giornata di Campionato Sammarinese BKN301 sarà contro la Virtus, reduce dal turno di riposo e attualmente al quinto posto con 40 punti e poche lunghezze dalla zona alta della classifica.

Per i biancazzurri di Città nell’ultima partita è arrivato un pari per 1-1 contro La Fiorita, altra grande pretendente al titolo e campione in carica. Dopo lo splendido gol di Righini che ha aperto le marcature, il gol del pari avversario è arrivato durante il recupero del primo tempo.

Riccardo Tisselli, difensore classe 1997, analizza la sfida di Fiorentino: “Credo che sia un pareggio amaro per come si era messa la partita. Sapevamo che sarebbe stata una vera e propria battaglia sin dal primo minuto contro una squadra molto organizzata. La partita è stata decisa da giocate individuali, c’è un po’ di rammarico per il gol preso allo scadere del primo tempo per colpa di un nostro errore, ma siamo stati altrettanto bravi a concedere poco per tutti i 90’”.

Il calendario non permette soste e cali di concentrazione e mercoledì mette di fronte le due squadre che si giocheranno anche la competizione più antica del calcio sammarinese, la Coppa Titano. “La finale di Coppa sarà una partita a sé alla quale penseremo a tempo debito, ora siamo concentrati al massimo al campionato. Da qui alla fine rimangono otto partite che giocheremo come fossimo delle finali per cercare di ottenere il massimo dei punti a disposizione. La Virtus è una squadra pericolosa e in salute, non dobbiamo sottovalutarla in quanto ha nella sua rosa dei giocatori molto esperti, specialmente nel reparto offensivo su cui dovremo lavorare bene io e miei compagni di difesa. Insieme ai miei compagni vogliamo farci trovare pronti per fare una buona gara”.