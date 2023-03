Atto vandalico, stadio del baseball preso di mira nella notte

Cronaca

Rimini

| 20:10 - 07 Marzo 2023

Archivio.

Durante la notte tra sabato e domenica, persone sconosciute hanno vandalizzato lo stadio del baseball di Rimini in via Monaco. Per entrare nell'impianto sportivo, gli autori del gesto hanno scavalcato le recinzioni e infranto tutte le vetrate del luogo, lanciando grossi sassi. Nessuno era presente all'interno del campo, pertanto l'episodio viene considerato un atto di vandalismo gratuito. Adesso spetta al Comune di Rimini valutare se presentare una denuncia contro gli autori del fatto, dal momento che l'impianto sportivo è nuovamente sotto la gestione dell'ente locale, in seguito ad una disputa legale con la società Asd Rimini Baseball.