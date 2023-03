Futsal RSM: il Cosmos prosegue la risalita: battuto il San Giovanni

Sport

19:50 - 07 Marzo 2023

I fantasmi di coppa tornano ad infestare i pensieri del Tre Penne, costretto come lo scorso 3 novembre (ottavi di ritorno) ad arrendersi per 4-3 al Cailungo. Allora i Biancoazzurri avevano in mano addirittura un 3-0 parziale; stavolta due vantaggi, l’ultimo dei quali a 4’ dal 60’. Niente da fare: il Cailungo si conferma restio ad accettare il verdetto quando davanti ha la squadra di Galli (con l’eccezione della gara di andata di campionato) e, grazie alla doppietta di capitan Venerucci, centra un ribaltone in zona Cesarini che gli consente di portare a casa il secondo successo in campionato a distanza di quasi tre mesi dal primo (12 dicembre, 3-2 alla Libertas). In coppa Jacopo Gamba segnò due gol all’andata e quattro al ritorno. Ieri il 16 rossoverde ha bucato due volte la porta avversaria a cavallo del quarto d’ora della ripresa, ribaltando il primo vantaggio del Tre Penne, frutto della spettacolare rovesciata di Francesconi nei minuti finali della prima frazione. Manzaroli riporta immediatamente la formazione di Città sulla linea di galleggiamento; poi, al 56’, Fantini fa 3-2. A quel punto, col poco margine a disposizione, sale in cattedra Venerucci, che con l’1-2 messo a segno fra il 57’ e il 59’ si rende protagonista dell’ultimo sorpasso di serata, quello definitivo, che consente al Cailungo di rimpolpare il bottino in classifica e soprattutto di rivitalizzare le proprie speranze di accedere alla post season, anche se la missione risalita era e rimane ardua. Il Tre Penne, dal canto suo, meditava un balzo in avanti e invece deve accontentarsi di non perdere terreno nei confronti di Libertas e San Giovanni, entrambe sconfitte nel lunedì della 21° giornata.







I Granata mettono in seria difficoltà il Domagnano, che passa una prima volta con Davide Dolcini ma si fa recuperare a ridosso del fischio di fine primo tempo, quando Burioni trova il pertugio giusto per infilare Muraccini. Nel secondo tempo la sfida resta aperta a qualsiasi verdetto. La risolve Villa con il terzo centro personale nelle ultime tre gare. E così il Domagnano sale a tre vittorie consecutive e mantiene il passo di Virtus e Tre Fiori, in attesa di scoprire come La Fiorita – momentaneamente agganciata dai Lupi – si comporterà questa sera nel posticipo-derby con il Faetano. Anche la Virtus supera di misura l’avversario di serata, ovvero quella Juvenes-Dogana che alla vigilia lamentava cinque lunghezze di ritardo rispetto ai Neroverdi, e che adesso vede dilatarsi ulteriormente il gap rispetto alle squadre in lotta per la quarta posizione. La prima delle due sfide di Acquaviva si sblocca prestissimo: dopo nemmeno 2’ la deviazione di Cecchetti dà alla Virtus il primo vantaggio, condotto fino al cambio campo e incrementato in apertura di ripresa, quando ad infilare la porta biancorossoazzurra è Morganti. Altri due autogol, quelli di Michelotti e Gatti, portano il parziale sul 3-1 in favore della Virtus; nel recupero lo stesso Gatti si riscatta firmando il 3-2, risultato che sarà confermato al fischio di chiusura. Seconda sconfitta di fila per la banda di Zonzini, che perlomeno non perde nulla del proprio vantaggio sul Pennarossa, battuto dal Tre Fiori. Qui, al vantaggio lampo di Boschi seguono gli acuti di Simoncini e Ferrenti per il momentaneo 3-0 gialloblù, messo in discussione negli ultimi minuti della prima frazione dalle reti di Ciacci e Selva. Boschi riporta a due le lunghezze di vantaggio del Tre Fiori, che deve subito incassare il 3-4 di Ciacci prima di prendere finalmente il largo con i centri di Cecchini e Mariotti. La missione di proteggere il terzo posto riesce pienamente agli uomini di Bugli, così come il Cosmos mantiene il proposito di allungare la serie positiva, fatta adesso di due pareggi e tre vittorie consecutive in cinque gare. L’ultimo “hurrà” la banda di Muccioli lo leva al cielo dopo aver liquidato il San Giovanni per 8-3. Metà della produzione offensiva gialloverde è di Zafferani, che è anche colui che apre le marcature dopo 5’. All’intervallo è 3-0, effetto della doppietta del giocatore ex Folgore e dell’acuto di Bologna. Il San Giovanni prova a replicare in avvio di ripresa con Mularoni, ma Zafferani, Righi e Guidi riducono a più miti consigli i Rossoneri, che hanno altri due sussulti con Zonzini e Giglietti ma sono costretti a registrare, prima del fischio di chiusura, anche la rete di Zanotti dopo quella dello scatenato Zafferani. Con questo successo il Cosmos sale a 19 punti e mette nel mirino il Pennarossa, distante sei lunghezze, mentre il San Giovanni deve suo malgrado prolungare la permanenza al confine fra la zona che darà l’accesso alla post season e quella che la negherà.





Nella serata in cui il Fiorentino era fermo per il turno di riposo, la Folgore si prende momentaneamente la vetta solitaria della classifica grazie ad al 12-0 inflitto al Murata, privo del portiere, a ranghi ridottissimi e costretto ad incassare un 5-0 già dopo la prima metà di gara, effetto delle reti di Ercolani, Giardi e Pasqualini (doppietta) oltre all’autogol di Beinat. Il centro di Giardi dà il ‘la’ ad una ripresa che, sul piano realizzativo, la Folgore completerà con gli acuti di Pasqualini, Pelliccioni (doppietta), Bernardi (doppietta), ancora Giardi ed Allasia.