Basket giovanile, RBR: la Under 19 piega anche Siena. Hurrà Under 15

19:47 - 07 Marzo 2023

L'esultanza della Under 19.

l punto sulle giovanili,

per l'Under 19 è magic moment



E’ davvero un magic moment per l’Under 19 d’Eccellenza targata Angels/Rbr. Gli junior riminesi vincono contro la Virtus Siena, che era al secondo posto della graduatoria. Molto bene anche l’Under 15 IBR/RBR che si impone su Forlì. L’Under 17 attende invece la formula del nuovo calendario.



UNDER 19 D’ECCELLENZA



Angels/RBR-Virtus Siena 90-68 (24-18, 50-40; 59-68)



Angels/RBR: Sirri 22, Bonfè 8, Morandotti 13, Mulazzani 17, Macaru 12, Rossi 5, James 9, Panzeri, Renzi, Lombardi, Mari, Baldisserri 1. All.: Bernardi. Ass.: Renzi.



Virtus Siena: Berardi 13, Becatti, Bruttini 9, Aminti, Cannoni 3, Chierchini 2, Costantini C.16, Costantini G. 4, Braccagni 11, Ravenni 5, Frangni 5, Brancini, Morelli. All.: Braccagni.



L’under 19 Angels/RBR ospita la seconda della classe Virtus Siena. Siena si dimostra da subito squadra solida e completa in tutti i ruoli, gli Angels sono trascinati da Bonfè nei primi minuti di gioco. Morandotti si sblocca dall’arco e infila tre triple consecutive prima di servire l’assist per Sirri che subisce fallo e in lunetta sigla il primo vantaggio Angels. Siena risponde dalla lunga distanza. I lunghi santarcangiolesi Sirri e Rossi infilano il +3, Macaru all’ultimo soffio mette la bomba del 18-24 al termine del primo quarto. Mulazzani si iscrive al referto, i toscani rispondono ma l’inerzia è tutta per Santarcangelo con un super Sirri sotto le plance. I padroni di casa allungano fino a toccare il +19. Ultimi 90 secondi del secondo quarto vedono Siena piazzare un break che riaccorcia le distanze.



Al ritorno dagli spogliatoi l’inerzia premia ancora gli ospiti che continuano nel loro parziale positivo fino a portarsi sul -5. Coach Bernardi chiama time out per riscuotere l’attenzione dei suoi. Sirri si fa trovare pronto e rimette le squadre a 7 punti di distanza. Siena arma la mano dalla lunga distanza, gli Angels rispondono dando vita a un bello spettacolo. Ad avvio ultimo quarto Siena accenna la rimonta, Mulazzani risponde con due triple e un assist per Macaru rispedisce i toscani sul -16. Daniel James è un colosso in difesa e a rimbalzo. Santarcangelo vince e convince battendo in due settimane le seconde squadre in classifica.



Prossimo impegno il 20 marzo, sul parquet del Lanciano.





UNDER 15 D’ECCELLENZA



IBR/RBR-Unieuro Forlì 83-46 (29-10, 25-10, 19-12, 10-14)



IBR/RBR: Tassani 18, Frisoni 6, Bracci, Almasi 10, San Martini 6, Cervetti, Longo 10, Ruggeri 19, Nanni, Ronci 3, Ciancarelli 3, Altini 8. All.: Carasso. Ass.: Gollinucci, Verni, Miriello.



Vittoria per i guerrieri dell'Under 15 d’Eccellenza nell'ultima partita della prima fase. Ottima partita disputata dai padroni di casa fra le mura della palestra Carim. La partita inizia nel migliore dei modi per l'IBR che riesce da subito ad imporre il suo ritmo di gioco, mettendo una grande pressione difensiva sui forlivesi e realizzando diversi canestri in contropiede che permettono subito di prendere un sostanzioso vantaggio, chiudendo il primo quarto avanti 29-10. Anche nel secondo quarto gli Warriors rimangono saldamente in testa, aumentando ancora il proprio vantaggio grazie alla solidità difensiva e a delle belle giocate offensive. Le due squadre vanno negli spogliatoi con il punteggio di 54-20.



La partita prosegue con i Riminesi che continuano la loro cavalcata verso la vittoria e verso il secondo posto in classifica dietro solo alla forte San Lazzaro. Vince Rimini con il punteggio di 83-46. I guerrieri continueranno ad allenarsi con ancora più determinazione in vista delle prossime partite.