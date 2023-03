Frana in Valconca: cinque famiglie e un'azienda colpite, sindaco di Gemmano chiede aiuto

Attualità

Gemmano

| 17:04 - 07 Marzo 2023

Frana nel territorio comunale di Gemmano.

La Valconca sta affrontando un'urgente emergenza frane, come segnalato dal sindaco di Gemmano, Riziero Santi. Dopo le pesanti nevicate delle settimane precedenti, i problemi stanno aumentando. Recentemente, cinque famiglie e un'azienda hanno subito danni. Durante il fine settimana, una frana ha colpito via Cavicciano, che è l'unica strada d'accesso per cinque case e un laboratorio di produzione di pane. Gemmano è un comune di collina che non rientra nella normativa delle aree interne e montane, ma in quella dei comuni costieri. Il sindaco sostiene che, nonostante i finanziamenti previsti dal Governo e dalla Regione, non arrivi alcun aiuto a Gemmano, il quale rappresenta l'unico comune con quelle caratteristiche in Valconca, ad eccezione di Sassofeltrio. In questo momento, il sindaco sta cercando di trovare soluzioni ai problemi dei suoi cittadini, ma si trova ad affrontare le difficoltà da solo.