San Leo: Consiglieri chiedono posizione del Comune sul maxi allevamento

| 16:46 - 07 Marzo 2023

I lavori per la creazione del nuovo maxi allevamento di polli Fileni in località Cavallara, nel Comune di Maiolo.

I consiglieri Francesca Mascella e Alessandro Tosarelli, tramite un'interpellanza urgente al consiglio comunale, sollecitano l'amministrazione comunale a prendere posizione e a esprimersi sul maxi allevamento in località Cavallara.



Tosarelli e Mascella riportano "la diffusa preoccupazione della popolazione sui possibili effetti di un tale stabilimento sulla salute pubblica e sull’ambiente" e la pressante richiesta "di vigilare sulla salubrità dell’aria e dell’acqua, e verificare l’efficacia delle garanzie fornite in ordine all’assenza di inquinamento dei corsi d’acqua da cui, a valle dell’allevamento, si effettua il prelievo per uso civile (nelle località di Pietracuta, Secchiano, Torriana e da dove attinge anche la Repubblica di San Marino)". La preoccupazione dei cittadini è estesa "alle potenziali ripercussioni sull’economia locale basata su produzioni artigianali a basso impatto ambientale, sulla produzione agricola sostenibile, sulla valorizzazione dei beni culturali di cui la nostra valle è particolarmente ricca, sulla tutela del paesaggio, sul turismo di qualità".



I consiglieri esprimono preoccupazione anche per eventuali riflessi sulla recente candidatura Unesco del Geosito in Comune di San Leo, che dista circa 500 metri dall’area in oggetto, domandandosi se "tale riconoscimento, irrinunciabile per il rilancio del nostro territorio, non possa risultare compromesso da interferenze con l’allevamento".



Tosarelli e Mascella auspicano un generale ripensamento del progetto.

"Spiace constatare che i cittadini e gli operatori economici ancora una volta non siano stati coinvolti, lo dimostra l’attuale ampia mobilitazione", chiosano i consiglieri.