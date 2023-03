A Rimini l'effetto Schlein si fa sentire: crescono nuovi iscritti nel Pd

Attualità

Rimini

| 16:32 - 07 Marzo 2023

Elly Schlein, foto Ansa.

Il Partito Democratico di Rimini sta vivendo un aumento di iscrizioni, soprattutto da parte di donne e giovani, grazie all'"effetto Schlein". Anche se i numeri non sono ancora definitivi, nel periodo di proroga voluta per favorire il tesseramento in vista delle primarie, i nuovi iscritti alla federazione provinciale di Rimini sono stati complessivamente 286, pari al 17% del totale degli iscritti.



Il dato interessante è che delle nuove iscrizioni, il 43% sono donne, ovvero ben 125, il che rappresenta un aumento di sei punti rispetto alla percentuale di iscritte donne dell'anno precedente. "Questi numeri segnano un rinnovato interesse e una forte partecipazione femminile nella vita politica della città", evidenzia il Comitato Parte da Noi.



"Il Pd di Rimini ha l'obiettivo di aprire il partito alla rinnovata voglia e richiesta di partecipazione, in modo da sostenere e alimentare la speranza che si sta manifestando nella città. Infatti - spiega il Comitato Parte da Noi in una nota stampa - vecchi militanti che avevano smesso di fare la tessera da anni e giovani alla loro prima iscrizione sono motivati a partecipare grazie all'entusiasmo portato avanti dal rinnovamento testimoniato dalle candidate e dai candidati inseriti nelle liste legate ad Elly".



Infine, l'appello del Comitato è rivolto a tutti coloro che vogliono partecipare attivamente alla vita politica della città, che possono fare la tessera attraverso l'iscrizione online o contattando i circoli e la federazione locale: "La partecipazione popolare è fondamentale per creare un'atmosfera di dialogo e scambio di idee che possa portare a soluzioni condivise e a una crescita civica della città di Rimini".