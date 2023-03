Calcio Prima, Riccione 1926: si dimettono il presidente Solfrini e il dg Maffei

Sport

Riccione

| 16:23 - 07 Marzo 2023

Giuseppe Solfrini.

Si rende noto che durante il consiglio direttivo della società Riccione Fc 1926 che si è svolto lunedì 6 marzo nella sede sociale, a causa di ampie differenze di vedute nella gestione della società rispetto agli altri membri del cda e soprattutto sui progetti futuri che interessavano tutta la città di Riccione di cui non si è trovata condivisione, il presidente Giuseppe Solfrini e il direttore generale Matteo Maffei hanno presentato dimissioni irrevocabili con effetto immediato.



“Purtroppo l’unione tra Riccione Fc 1926 e Spontricciolo era nata con altri progetti e idee per il futuro - spiega Solfrini – e non avremmo immaginato un epilogo del genere. Con la nostra uscita di scena, ad oggi il direttivo del Riccione Fc 1926 rimane totalmente rappresentato dagli ex dirigenti dello Spontricciolo. Il sottoscritto e il direttore Maffei augurano a tutto lo staff e a tutti i giocatori un prosieguo di campionato ricco di soddisfazioni, ringraziandoli per l’impegno ammirevole e la dedizione al lavoro che da inizio stagione stanno dimostrando, ulteriore conferma che il lavoro svolto inizialmente era stato fatto in maniera egregia”.