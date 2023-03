Basket Promozione, la capolista Lusa sconfitta in casa dal Tiberius 80-83

Sport

Rimini

| 16:20 - 07 Marzo 2023

Risultati e classifica del girone F del campionato di Promozione di basket.





SUNRISE BASKET – QUADRO PIANO 49 – 70

(12-20; 21-40; 37-58)

Sunrise Rimini: Amadori 16, Forcellini 6, Missere, Bronzetti 3, Campidelli ne, Monti 2, Genovino, Panzeri, Corsetti, Sansone 5, Malagrida 5, Carigi 12. All. Botteghi.

Faenza: Santini 12, Marziali, Troni 12, Santo 4, Anghileanu 4, Boero 19, Pezzi 3, Melandri 2, Fabbri 6, Bulzacca 8. All. Vespignani



EAGLES – SANTARCANGIOLESE BASKET 82 – 51

(26-12; 48-29; 61-39)

Morciano: Di Sciullo 2, Bacchini 26, Marzi 2, Guastafierro 2, Bologna, Zavatta 4, Ortenzi, Sabbatini 3, Casadei 14, Maioli 22, Tagliaferri ne, Casadei Massari 7. All. Chiadini.

Santarcangelo: Ceccarelli 7, Fabbri O. 1, Caverzan 10, Caccioppoli 1, Zaghini 9, Fabbri R. 9, Azarenko, Balducci 3, Rossi 11. All. Bezzi.



SAN PATRIGNANO – LIBERTAS GREEN BK 54 – 69

(15-7; 29-26; 43-48)

San Patrignano: Conocchiari 3, Magni, Randazzo 2, Agostini 16, Trombin 9, Cardarelli 5, Bindi 2, Romboli 15, Cupparoni, Magni 2. All. Gregori.

Libertas Green Forlì: Vitali 7, Gasperini 5, Biondi 5, Servadei 11, Adamo 10, Vittori 2, Perugini 9, Visani, Marzolini 8, Quercioli, Mambelli 10, Godoli 2. All. Lazzarini.



TIGERS BASKET 2014 – AICS JUNIOR BASKET FORLI’ 90 – 73

(26-13; 44-41; 62-57)

Tigers Forlì: Lotti 21, Liverani 15, Rossi 12, Ragazzi 4, Brunetti N. 17, Gnini 16, Mariani 5, Paganelli, Poggi, Cavina. All. Lapenta.

Aics Forlì: Gori 13, Sansoni 2, Bondi 6, Adamo 6, Martinelli 9, Corzani 11, Gigliotti 12, Siboni 5, Scozzoli 7, Corsi 2, Ilinca, Ghetti. All. Mambelli.



LUSA BASKET – SG TIBERIUS 80 – 83

(16-18; 28-42; 57-57)

Massa Lombarda: Ugulini 1, Spinosa 19, Pietrini 24, Bacocco 7, Dalla Malva 4, Asioli 4, Orlando 7, Rivola 9, Castelli 5, Brignani, Filippini, Berardi ne. All. Solaroli.

Basket 2000 Rimini San Marino: Del Fabbro 24, Benzi 23, Piva M. ne, Tamburini 2, Ferrini 8, Fabbri 14, Baldassarri 1, Guziur 11, Andreani. All. Brienza.



Per il Lusa Basket arriva la prima sconfitta (dopo 17 vittorie consecutive) ad opera della Tiberius che, nonostante i soli 8 effettivi a referto, gioca la partita perfetta e sbanca il Pala Melandri. Massa, che paga ancora l’assenza di Delvecchio e le precarie condizioni fisiche di alcuni suoi elementi, si inguaia nel secondo quarto, subendo un parziale pesante che ne condiziona la partita; la squadra di Solaroli riesce comunque a recuperare in 10′ tutto il divario, ma gli eventi dell’ultimo quarto sono a favore della Tiberius, che trova nei polmoni e nella velocità di Del Fabbro l’uomo chiave per portare a casa un successo, alla vigilia, difficile da pronosticare.

Quintetto base massese con Spinosa, Ugulini, Pietrini, Dalla Malva e Brignani, mentre l’allenatore Brienza schiera Benzi, Del Fabbro, Fabbri, Andreani e Guziur. Le fasi iniziali della partita vedono gli ospiti in assetto zona 3-2 che manterranno per tutta la gara; i riminesi alzano molto il ritmo, tirano rapidamente, collezionando uno 0/4 dal campo. Il gioco dei padroni di casa vuole invece essere più ragionato ed i primi punti del match sono di Spinosa, con due belle azioni. Nonostante ciò gli ospiti continuano a correre e tirare e la velocità di Del Fabbro mette in difficoltà Massa. Arrivano i primi punti ospiti di Ferrini e Del Fabbro, mentre invece il Lusa Basket non trova più la via del canestro diretto, ma ha il merito di subire parecchi falli, convertiti dalla lunetta da Dalla Malva, Spinosa, Pietrini e Rivola. La Tiberius invece viaggia solo da 3 punti, con Del Fabbro, Benzi e Fabbri. Il primo quarto si chiude sul 18-14 per gli ospiti. Nel secondo quarto i ritmi continuano ad essere elevati, ma sono i riminesi a concretizzare maggiormente la propria spinta offensiva; i locali appaiono in seria difficoltà con il tiro dalla lunga distanza che non funziona (0/8 nei primi due quarti) prestando il fianco alle ripartenze ospiti che, punto dopo punt,o aumentano il vantaggio. Orlando, Spinosa e Dalla Malva (assist di Rivola) cercano di rimanere in scia agli avversari che, però, si portano sul 26-21 a 5’42” dalla fine del quarto, con Del Fabbro, Guziur e una tripla di Fabbri. Lo stesso Guziur e Benzi si scatenano, realizzando altri 9 punti complessivi, mentre per Massa c’è solo un libero di Ugulini e una bella combinazione Pietrini-Asioli. Le certezze del Lusa Basket, in questo frangente, sono messe a dura prova, con il solo Orlando che realizza due canestri di fila, ma Del Fabbro e Benzi fanno ancora meglio e si va all’intervallo con la Tiberius con un vantaggio consistente (28-42). Nel terzo periodo ci si aspetta la riscossa di Massa, con Spinosa e Pietrini che fanno le prove generali, ma, nel frattempo, Benzi e Tamburini portano la Tiberius al massimo vantaggio (33-48). La rimonta dei locali parte con Castelli, passa da un tecnico a Benzi e Ferrini e continua con Pietrini e Spinosa (con tutta la squadra a supporto) e ora il vantaggio ospite è di soli 5 punti (45-50). Fabbri, dalla lunetta ed il solito Del Fabbro in penetrazione per la Tiberius riescono a far rifiatare gli ospiti, ma ormai il Lusa Basket ha l’avversario nel mirino e sono Castelli, Bacocco (al rientro dopo mesi) da tre e Rivola (anche lui da 3) a completare l’inseguimento, con il quarto che si chiude sul 57 pari. L’ultimo quarto inizia in modo avvincente con un continuo botta e risposta; inizia la Tiberius con 2/3 ai liberi per Ferrini, pareggio di Asioli dalla media, tripla di Guziur e risposta di Bacocco sempre da tre. Del Fabbro va ancora in entrata, ma un solido Pietrini fa 2/2 dalla lunetta (64-64). L’esperto Benzi mette una tripla pesante con fallo, sbagliando l’addizionale; dalla parte opposta Spinosa si contrappone con un’altra tripla (67-67). Ed è qui che si decide la partita; con un 4/5 dal campo della Tiberius con Del Fabbro, Benzi e Guziur, gli ospiti mettono a segno un importante minibreak di 9-4, con Pietrini che cerca di tenere in scia i massesi (71-76). Mancano solo 3’04” alla fine e nella successiva azione Benzi viene sanzionato con antisportivo e deve abbandonare il terreno di gioco. Spinosa fa 1/2 dalla lunetta, con Massa che poi ha ancora due occasioni per avvicinarsi, ma le conclusioni di Dalla Malva non sono premiate ne dalla buona sorte ne dall’arbitraggio. Va molto meglio ad un’inesauribile Del Fabbro che, senza timore, si butta in area e con un paio di entrate con la mano forte taglia in due la difesa del Lusa Basket; quando manca 1’15”, sul punteggio di 80-72 per la Tiberius, le cose per Massa si complicano terribilmente. Rivola però ci crede ancora e trova una tripla dalla sua mattonella; per un soffio escono altre due conclusioni di Rivola e Pietrini e su un tentativo di recupero palla dei locali, la decisione arbitrale di fischiare fallo a favore di Del Fabbro genera proteste e Rivola viene sanzionato con un tecnico. Sul 75-82, con Massa in attacco, un Rivola in versione David Copperfield genera un’illusione collettiva tra il pubblico in tribuna. Dagli spalti si vede Rivola tirare da tre, con l’avversario in marcatura che gli frana addosso; Rivola si infortuna pure al piede ed è costretto ad uscire, ma dalla prospettiva arbitrale Rivola è colto in “simulazione” ed in lunetta ci va Fabbri della Tiberius che fa 1/2 (75-83). Bacocco accorcia le distanze, poi Pietrini subisce fallo a 3 secondi e mezzo dalla fine. Tra il primo ed il secondo libero di Pietrini c’è pure un “blackout” dell’impianto di illuminazione del Pala Melandri che interrompe la partita per un quarto d’ora circa. Pietrini sbaglia il secondo libero e segna su rimbalzo (80-83). Mancano ancora due secondi spesi da Massa per un fallo su Guziur che fa 0/2 ai liberi. Sul rimbalzo, Pietrini tenta un tiro disperato dalla sua area, con un contatto ospite non rilevato dagli arbitri. Finisce qui, con la Tiberius che fa festa attorno al suo allenatore Brienza, che questa sera con i suoi ragazzi è riuscito a fare quello che nelle precedenti 17 partite di campionato nessuno era riuscito a compiere.



SPORTING CLUB CATTOLICA – BELLARIA BASKET 08-03-2023 – 21:00



CLASSIFICA

Lusa Basket MassaLombarda 34; Faenza Basket Project 32; Tigers 2014 Forlì 30; Basket 2000 San Marino/Rimini 22; Eagles Morciano, Libertas Green Forlì 18; Sunrise Rimini 16; Aics Forlì 14; S.C. Cattolica* 12; San Patrignano 8; Santarcangiolese 6; Bellaria* 4.