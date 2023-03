Maciano Team Runners alla Nove Miglia di Bra: con il ricordo di Jack sempre vivo

Sport

Pennabilli

| 15:38 - 07 Marzo 2023

Maciano Team Runners e Atletica Alba in ricordo di Jack Rossi a Bra (CN).

Domenica 5 Marzo un nutrito gruppo del Maciano Team Runners, società dilettantistica di podismo dell'Alta Valmarecchia, ha preso parte nello splendido scenario delle Langhe piemontesi, alla prestigiosa 9 Miglia di Bra, importante kermesse sulla media distanza. Oltre 800 atleti competitivi si sono dati battaglia sotto il sole primaverile di un territorio già Patrimonio dell'Unesco.



Giunta alla sua 31esima edizione la gara annovera nel suo Albo d'Oro importanti nomi che in passato hanno avuto l'onore di vestire la casacca azzurra. Notevoli tra i Macianesi le prestazioni del giovane Nicola Angeli e di Federico Bovicelli, capaci di sfoderare un gran passo.



II weekend passato per Maciano Team Runners è stata inoltre l'occasione per ricordare l'indimenticato Giacomo 'Jack' Rossi insieme agli amici e gemellati dell'atletica Alba, sua ultima società di appartenenza, il forte atleta originario di Novafeltria e prematuramente scomparso qualche tempo fa.



Queste le parole dei Maciano Team Runners: "E' stata una due giorni densa di emozioni di ogni tipo all'insegna dei più sani principi e valori dello sport che resterà a lungo nella mente di chi ha avuto la fortuna di esserci".