Calcio, Garden nuovo leader in Terza: +1 sul Gemmano battuto 2-0

| 14:35 - 07 Marzo 2023

L'esultanza del Garden dopo il 2-0 al Gemmano.

In casa Garden le soddisfazione della settimana arrivan dalla squadra di Terza.











ATTIVITA' AGONISTICA Pesante sconfitta per la Under 16 di Paolo Zani: 4-0 per mano dell'Accademia Marignanese. Un ko che complica notevolmente la classifica del Garden che per la concomitanza degli altri risultati scivola al quarto posto (alla seconda fase del campionato interprovinciale accedono le prime due). Diventano determinanti adesso i due recuperi infrasettimanali con Torresavio e Santa Sofia e lo scontro diretto contro la Stella di sabato pomerigio alle ore 17.



Nel match contro l'Accademia Marignanese, pur non disputando una gara al livello delle ultime prestazioni, il Garden non ha nel complesso demeritato. I gol sono arrivati tutti su palla inattiva a testimonianza di una concentrazione e attenzione da registrare. Dal canto suo, l'Accademia Marignanese si è dimostrata una delle squadre più attrezzate del campionato.

Sconfitta per 2-1 per la Under 14 di Andrea Pagliarani in Coppa Primavera contro lo Junior Coriano in una gara condizionata dalle stato del campo in erba di Miramare su cui era difficile giocare. Ne è risultata una partita molto spezzettata con episodi casuali che ne hanno determinato il risultato. Nel primo tempo al vantaggio dello Junior Coriano ha fatto seguito il pareggio del Garden; nella ripresa la rete decisiva dello Junior Coriano in contropiede. Prossima partita domenica alle 10,30 a Morciano.





ATTIVITA' DI BASE Settimana condizionata dal maltempo che ha costretto a rinviare diversi incontri. Buona la prova dei 2016 a Bellaria alla loro prima uscita stagionale tra l'entusiasmo e l'emozione dei protagonisti e dei loro genitori.







TERZA Nello scontro al vertice il Garden ha piegato 2-0 il Gemmano con reti di Peluso al 70' e al 90' di Innocenti che ha avuto anche altre due ghiotte palle gol. Partita tenuta sempre in pugno dalla formazione di Pasquale Martino che ha colpito anche una traversa con Benedetti su punizione. “Siamo passati al comando della classifica di un punto, ma l'epilogo è tutto da scrivere – commenta mister Martino – mancano cinque partite alla fine e saranno tutte spareggi da non sbagliare. La squadra è in forma e seppur non al completo ha sfoderato un'ottima prestazione”. Prossima partita sabato a Torre Pedrera contro l'Accademia World Riccione mentre il Gemmano affronterà il Mulazzano.



Nella foto: in gallery i 2016 di mister Scirocco alla prima uscita stagionale