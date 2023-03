Coppi e Bartali, la storica gara ciclistica partirà ancora da Riccione. Sarà dedicata a Massimo Pironi

Attualità

Riccione

| 13:02 - 07 Marzo 2023

Da sinistra Davide Cassani e la sindaca Angelini.



La città di Riccione ospiterà la partenza e l'arrivo della prima tappa e quella della seconda con finale a Longiano della Settimana internazionale Coppi e Bartali. Gli hotel di Riccione ospiteranno per tre notti tutti i team che prenderanno parte alla corsa, a partire dalla Ineos Grenadier che schiererà il vincitore del Tour de France e del Giro d'Italia, il colombiano Egan Bernal, vera star della competizione col pettorale numero uno. Ma saranno tantissimi i grandi nomi del ciclismo internazionale al via di martedì 21 marzo ma a Riccione già dal giorno prima per la punzonatura: da Elia Viviani a Gianluca Brambilla, da Henok Mulueberhan a Ben Hermans. Alla presentazione della Settimana internazionale Coppi e Bartali il patron della gara e del Gruppo sportivo Emilia Adriano Amici ha annunciato, commosso, di dedicare la competizione all’ex sindaco Massimo Pironi, scomparso lo scorso 7 ottobre nel tragico incidente costato la vita a sei ragazzi del Centro 21 di Riccione.



La sindaca Angelini, in conferenza stampa, ha ricordato che nel weekend successivo alle tappe riccionesi della Coppi e Bartali ci sarà un altro atteso appuntamento dagli appassionati di ciclismo: la Granfondo Riccione. La Perla Verde rafforza dunque il suo rapporto con il mondo del ciclismo, come evidenziato dalla sindaca: "Dalla passione dei nostri operatori turistici per il ciclismo sono nati i Bike hotels e si sono generate tante preziose relazioni con il mondo delle due ruote. Sono legami veri quelli che si creano sulle strade. Ospitalità, accoglienza autentica che si trasforma in amicizia. Riccione è questo, il ciclismo è questo".