Cattolica: le opere degli studenti contro la violenza alle donne in doppia esposizione

Attualità

Cattolica

| 12:53 - 07 Marzo 2023



Alla presenza dell'assessore alle pari opportunità Claudia Gabellini, si è aperta ieri (lunedì 6 marzo) e proseguirà per tutto il mese di marzo l'esposizione "Riguarda anche me".



Nell'atrio di Palazzo Mancini (piazzale Roosevelt, 5) e presso la sede del Centro Antiviolenza “Chiama ChiAma” (piazza della Repubblica, 15) si potranno visionare i lavori realizzati, all'interno di un laboratorio contro la violenza, dagli alunni delle secondi classi della scuola secondaria inferiore dell'istituto comprensivo di Cattolica.



All'inaugurazione presenti anche l'assessore alla pubblica istruzione Federico Vaccarini, la sindaca Franca Foronchi, la referente dell'associazione Mondodonna Onlus Chiara Mussoni, le operatrici del CAV, le referenti delle associazioni territoriali che hanno sostenuto il progetto e l'insegnante Rosa Agliata.



Un'attività svolta nel contesto Comitato di Distretto di Riccione, di cui il Comune di Cattolica è Ente capofila, con la collaborazione del Centro Antiviolenza “Chiama ChiAma”, delle associazioni "Teatro Cinquequattrini" e "Giro Giro Mondo". Un percorso concordato con i docenti che ha toccato i temi della discriminazione di genere e della violenza, affiancati da personale esperto ed utilizzando metodologie di partecipazione - giochi di ruolo, esercizi teatrali - adatti all'età degli alunni. L'esposizione dei lavori sarà visionabile al mattino dal lunedì al venerdì (ore 8-14) e nei pomeriggi di martedì e giovedì (ore 15-18).



Il progetto distrettuale si inserisce in un più ampio programma di qualificazione dei servizi mirati alla prevenzione e contrasto della violenza coordinato dal Centro Antiviolenza Distrettuale “Chiama ChiAma”. Il Centro Antiviolenza Distrettuale opera fornendo alle donne vittime di violenza servizi gratuiti di ascolto e consulenza psicologica e legale, garantendo iniziative di formazione e sensibilizzazione in favore di tutta la comunità locale. È aperto tutto l'anno presso la sede di Piazza della Repubblica.