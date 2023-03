Il comune di Rimini premia le 'Imprenditrici di successo'

Attualità

| 12:17 - 07 Marzo 2023

Le imprenditrici premiate nel 2022.

Si terrà domani mattina 8 marzo alle ore 9,30 (sala Giunta del Comune di Rimini, piazza cavour 27), la premiazione "Imprenditrici di successo", organizzata come ogni anno in occasione dell’8 marzo - “Giornata Internazionale per i dirititti della donna” dal Comune di Rimini, in collaborazione con le Associazioni di categoria. Il tema scelto per le premiazioni di quest’anno è: "Donne per le donne. Per aver favorito, attraverso la propria impresa, le pari opportunità ed il superamento del divario di genere nel mondo del lavoro”.