E se le api si estinguessero? A Poggio Torriana in scena 'Voce del verbo alveare'

| 11:30 - 07 Marzo 2023

Una scena dallo spettacolo.

Nuovo appuntamento per Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo, curata da quotidianacom con il sostegno del Comune di Poggio Torriana e ospitata nella Sala Teatro (via Costa del Macello 10, Poggio Torriana).



Uno spettacolo rivolto ai ragazzi (e non solo) quello di domenica 12 marzo alle 15.30: Teatro Rebis presenta Voce del verbo alveare. Piccolo dialogo fra la natura e un'attrice curiosa, di e con Meri Bracalente.



Le api sono insetti di tipo comunitario che nella relazione di reciprocità coi fiori, svolgono un ruolo fondamentale per il nostro ecosistema; eppure, la sopravvivenza di questa specie è messa a rischio dalla irresponsabile e irrazionale condotta dell'uomo.



Cosa accadrebbe se le api arrivassero veramente a estinguersi?



Si tratta di un progetto di educazione non formale che afferisce a un più ampio percorso di ricerca artistica condotto negli anni dall'autrice sulle sottili relazioni che intercorrono tra arte, educazione e infanzia.



Ma se quasi tutti ormai sanno a quali catastrofiche conseguenze andremmo incontro perdendo le api, come è possibile che queste siano tuttavia in pericolo? Forse, sapere non basta...



Lo spettacolo si rivolge all'infanzia presente del bambino e a quella remota dell'adulto, insieme. Tratta di scienza e arte, insieme.



È divertente e commovente, insieme.



È semplice.



Il Teatro Rebis è un progetto artistico nato a Macerata nel 2003, diretto dal regista Andrea Fazzini e dall'attrice Meri Bracalente. La poetica della compagnia è focalizzata su un linguaggio interiore che guarda alla realtà da un punto di vista figurale, visionario, sbilanciato.