Il family hotel spiegato agli studenti dell'alberghiero di Riccione

Turismo

Riccione

| 11:27 - 07 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

Come si progetta un family hotel vincente? Quali le strategie di marketing più efficaci e quali gli errori da non commettere?

Il prossimo 8 marzo, all'istituto alberghiero IPSSEOA "Severo Savioli" di Riccione, Andrea Messinese ed Emilio Zorini - fondatori di Bee Family, la prima agenzia di consulenza di turismo per famiglie con sede a San Marino - terranno una lectio magistralis dedicata alle vacanze per bambini.



Due ore di formazione intensiva per gli studenti delle classi quinte in cui spiegare, con il supporto di veri case-history, i fondamentali di questo settore emergente del turismo romagnolo: "Quello dei Family Hotel - spiega Andrea Messinese - può diventare il segmento trainante di un nuovo rilancio del turismo romagnolo che, proprio grazie alla vacanza per bambini, potrebbe tornare ai fasti di un tempo. E' chiaro che serve, in primis, un cambio di marcia dal punto di vista culturale perché la specializzazione è una 'modalità', da sempre, molto distante dalla tradizione del nostro turismo abituato a format più trasversali e generalisti".



Messinese e Zorini racconteranno agli studenti riccionesi le loro esperienze "sul campo", mettendo in luce le tecniche gestionali che, secondo il mercato, si sono rivelate più efficaci:



Durante l'incontro verranno spiegate le ragioni per cui il turismo familiare è un comparto sempre più strategico dell'industria della vacanza romagnola e verranno illustrati i dati di alcune ricerche statistiche per offrire indicazioni oggettive sulle azioni da intraprendere e sulle strategie da adottare.



Verranno spiegate le tecniche di vendita per aumentare la platea dei clienti ed illustrati i Case history di strutture a conduzione familiare che, pur lavorando con budget d'investimento ridotti - proprio applicando con rigore e coerenza i metodi indicati da Bee Family - hanno saputo moltiplicare negli anni clientela e fatturati.



L'obiettivo delle due ore formative è quello di condividere con i futuri albergatori della costa romagnola le strategie di marketing ed i protocolli gestionali più efficaci per rendere competitivo sul mercato un Family Hotel, contribuendo così a far crescere, in termini di qualità, affidabilità e sostenibilità economica, l'intero settore della vacanza per famiglie.