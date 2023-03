Otto marzo a Cattolica con Maria Pia Timo al Salone Snaporaz

Eventi

Cattolica

| 10:57 - 07 Marzo 2023

Maria Pia Timo.

In occasione della Giornata internazionale della Donna, mercoledì 8 marzo alle ore 16 il Museo della Regina di Cattolica (via Pascoli 23) ospiterà una visita guidata alla sezione Marineria focalizzata sui ruoli delle donne nelle comunità marinare, a cura di Laura Menin, e alla mostra "Il canto della retara", a cura di Milena Becci, presso la Galleria Santa Croce.



Sarà un'occasione di riflessione e scoperta e ci sarà possibilità di conoscere Laura Renna, artista in residenza al Museo, e di lavorare con lei, contribuendo alla realizzazione dell'opera collettiva che sarà presentata l'11 marzo, imparando ad intrecciare i materiali da lei utilizzati per le sue sculture quali la lana, il cotone e la canapa. Saranno presenti anche le referenti di UICI Rimini e del Centro antiviolenza Chiama ChiAMA (prenotazione 0541 966577 - email )





Alle ore 21 al Salone Snaporaz (piazza Mercato 15) andra in scena Maria Pia Timo in "Una donna di prim'ordine. Guida pratica per risistemare l'armadio, il cane e il marito". Uno spassoso spettacolo di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo, per la regia di Roberto Pozzi e con la collaborazione di Sabrina Toscani di "Organizzare Italia".



A seguire interverranno Franca Foronchi, Sindaca di Cattolica; Claudia Gabellini, Assessora alle Pari opportunità; Francesca Marino, le psicologhe del Centro Antiviolenza Chiama ChiAMA di Cattolica, e le referenti UICI Rimini. (Ingresso libero fino ad esaurimento posti - 0541 966778)