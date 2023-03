Commercialisti, contratti di compravendita e partecipazione: incontro a Rimini

Attualità

Rimini

| 10:27 - 07 Marzo 2023

Proseguono gli incontri organizzati dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, nell'ambito della formazione professionale continua. Mercoledì 8 marzo, dalle 15:00 alle 19:00, è in programma un aggiornamento sul tema "Il contratto di compravendita di partecipazioni societarie".



L'incontro si terrà nella sede dell'ODCEC in Corso d'Augusto e vedrà come relatori gli avvocati Marco Bertini e Gianluigi Serafini, entrambi dello Studio LS Lexjus Sinacta di Bologna.



Nel corso del pomeriggio verranno approfonditi diversi aspetti dell'argomento trattato: la struttura del contratto di compravendita, la determinazione e l'aggiustamento del prezzo, le dichiarazioni e le garanzie rilasciate dal venditore, i contratti ancillari e la risoluzione delle controversie.



La partecipazione al corso è utile per l'acquisizione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.