Inventano incidente stradale per truffare l'assicurazione, due condanne e un'assoluzione

Cronaca

Repubblica San Marino

| 08:37 - 07 Marzo 2023

Il martello del giudice.

Due persone sono state condannate a 10 mesi di prigione e una multa di 600 euro per aver tentato di truffare l'assicurazione Zurich, inventando un incidente stradale nel 2019 in via San Gianno a San Marino. Un terzo imputato è stato assolto per mancanza di prove. La truffa è stata scoperta grazie alla discordanza delle versioni dei testimoni e alla mancanza di prove di un effettivo incidente. L'assicurazione Zurich non ha mai risarcito il danno richiesto e si è costituita parte civile chiedendo una provvisionale di 5.000 euro e il pagamento delle spese legali. Le condanne sono state sospese e i condannati hanno già preannunciato ricorso in appello.