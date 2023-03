Nuoto artistico, ottimi risultati per la Polisportiva di Riccione

Sport

Riccione

| 07:55 - 07 Marzo 2023

Esibizione di nuoto artistico - foto di Giorgio Scala Deepblumedia.

Si sono appena conclusi gli assoluti invernali con Anna Torroni (atleta 1 anno Juniores) che con una solida esibizione nel solo si piazza 26esima in Italia, scavalcando atlete molto più esperte sia d'età che di profilo tecnico (sulla carta). Debutto anche per il nuovo duo Anna Torroni / Viola Palmieri, ispirato all'uomo dei sogni/uomo della Sabbia (graphic novel e serie televisiva netflix di successo). Con oltre 74.000 punti nell'impressione artistica conferma l'ottimo riscontro avuto già nelle Gare regionali.

Con le compagne di squadra Beatrice Cola ed Angelica Zaghini si sono ben comportate anche negli esercizi obbligatori.



Primo e terzo posto per i due doppi presentati nella categoria ragazze ai Campionati Regionali di domenica 5 marzo a Lugo.

Duo formati rispettivamente da Viola Palmieri / Angelica Zaghini e Lia Baldissieri / Beatrice Cola, entrambe nuove formazioni, ma subito decisive e importanti, grazie al notevole lavoro che stanno costruendo da inizio stagione e grazie anche alle collaborazioni con Costanza Fiorentini (coreografie) e con Flavia Ricciuti, Giovanni Foschi e Giorgia Oppioli per la parte di acrobatica, tecnica e preparazione.

Anche nell’esercizio di solo il Nuoto Artistico riccionese è protagonista, con l’emozionante esercizio di Angelica Zaghini.

Da sottolineare anche la prova di Viola Palmieri che chiude in quarta posizione, ad un soffio dal podio.

Anche nella prova oblligatori brillano le nostre ragazze; su oltre 65 atlete in gara vediamo Viola al quinto posto, Angelica all’11°, Lia al 16° (con qualificazione ai campionati Junior) e Beatrice al 24°. Buona prestazione anche delle giovani compagne Tais Raimondi e Sofia Reinhart che alle loro prime esperienze riescono ad ottenere comunque più di 50.000 punti.



Ma le buone notizie non finiscono qui. Nella categoria Esordienti A abbiamo due nuove qualificazioni per i Campionati Italiani che si terranno ad Ostia il prossimo 16 aprile: si tratta di Amelia Cecchini e Matilde Montebelli, che si aggiungono al gruppetto delle già qualificate (confermandosi all’altezza del punteggio richiesto) Matilde Pari, 21esima, Anita Fazzini e Martina Rossi. Ad un soffio dal pass vediamo Nora Alesci, che migliora il suo personale e si avvicina all’obiettivo, così come Asia Boniolo.

Un notevole percorso di crescita per tutte queste atlete che si trovano al primo anno del loro percorso di agonistica.