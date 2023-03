Calcio RSM, turno infrasettimanale: Cosmos a riposo, Il Tre Penne rivuole la vetta

Sport

Repubblica San Marino

| 01:29 - 07 Marzo 2023



Un campionato sempre più combattuto e competitivo sta per scrivere una nuova pagina del suo romanzo della stagione 2022-23. Archiviato il capitolo numero ventidue, domani si entra subito in una nuova giornata con il turno infrasettimanale di Campionato Sammarinese BKN301 che si giocherà martedì 7 e mercoledì 8 marzo.

Il Cosmos, nuova capolista, resterà a riposo e dunque le inseguitrici – Tre Penne in primis – vogliono approfittarne. La partita di cartello è senza dubbio quella tra i Biancazzurri di Stefano Ceci e la Virtus di Luigi Bizzotto (gara in programma mercoledì a Montecchio alle 21:15). Dopo aver ceduto il primo posto al Cosmos con il pareggio nell’ultimo turno contro la Fiorita, la squadra di Città proverà a riprendersi la vetta – ora distante una sola lunghezza – ma di fronte avrà una Virtus che non mollerà facilmente. I neroverdi sono attualmente al quinto posto con sette punti di ritardo dal Cosmos ma con una vittoria si rimetterebbero nuovamente in gioco. Due squadre che tra l’altro hanno sempre fatto punti nelle ultime giornate, con il Tre Penne che nel 2023 non ha mai perso mentre la Virtus ha dovuto cedere solo al Pennarossa lo scorso 14 gennaio. Inoltre, questo sarà anche un gustoso antipasto in vista della finale di Coppa Titano BKN301 che vedrà coinvolte proprio le due compagini appena citate.

Ci proverà anche il Tre Fiori a puntare la vetta: con una vittoria infatti la squadra di Andy Selva, attualmente al terzo posto, arriverebbe proprio a pari punti con il Cosmos ma dovrà poi osservare più avanti il turno di riposo. I Gialloblu affrontano domani ad Acquaviva (ore 21:15) un Murata reduce dalla buona vittoria contro il Faetano. I Bianconeri di Angelini si sono allontanati dall’ultimo posto e la zona playoff non è troppo lontana.

Incredibilmente senza vittorie da quattro turni, anche la Fiorita vuole avvicinarsi alla vetta. I Gialloblu di Montegiardino sono attualmente al quarto posto, con quattro punti di distanza tra loro e la capolista Cosmos. Avversario della squadra di Manfredini sarà il Fiorentino di Malandri dal percorso un po’ altalenante (si gioca mercoledì a Fiorentino alle 21:15). I Rossoblu non vincono da due giornate e lo scorso weekend hanno dilapidato due reti di vantaggio nella sfida con la Libertas – terminata poi in pareggio - ma nonostante ciò restano sempre in zona playoff grazie al nono posto in classifica.

A proposito dei Granata, la squadra di Sperindio se la vedrà con il Cailungo (mercoledì a Domagnano alle 21:15). La Libertas è sempre in una zona tranquilla di classifica (sesto posto con 30 punti raccolti) mentre i Rossoblu di Protti dopo lo scorso weekend sono caduti nuovamente sino ad arrivare all’ultima piazza della griglia.

Mercoledì sarà tempo di un altro derby di Serravalle, ovvero quello tra Folgore e Juvenes-Dogana (si gioca a Dogana alle 21:15). I Giallorossoneri di Lepri hanno interrotto il loro buon momento nello scorso turno con la sconfitta ad opera del Domagnano e vogliono cercare altri punti per rimanere in una zona tranquilla e che possa accedere alla post-season. Periodo non certo semplice invece per la squadra di Manuel Amati che dopo la sconfitta con il Cosmos lo scorso fine settimana – la terza consecutiva – li ha risucchiati nelle parti basse della classifica raggiungendo il penultimo posto.

Non vuole interrompere la sua corsa il Domagnano: i Giallorossi viaggiano forte grazie a ben tre vittorie consecutive e mercoledì (gara in programma mercoledì ad Acquaviva alle 21:15) affronteranno un Pennarossa che lo scorso weekend è tornato al successo grazie al 3-0 sul Cailungo e li ha fatti risalire sino al decimo posto. La squadra di Ranocchini attualmente è all’ottavo posto e proveranno ad avvicinarsi ancor di più alla Folgore – lontana solo due punti.

Alla ricerca di punti preziosi anche San Giovanni e Faetano che domani incroceranno i tacchetti a Montecchio (ore 21:15). Entrambe reduci da sconfitte, i Rossoneri sono attualmente all’undicesimo posto – l’ultimo buono per accedere ai playoff a fine stagione – mentre i Gialloblu sono in caduta libera e con una vittoria che manca quasi tre mesi (3-0 al Cailungo lo scorso 10 dicembre 2022).



Informiamo inoltre che la Federcalcio ha reso nota la data del recupero della 21° giornata di campionato tra Cosmos e Libertas: la gara – sospesa per impraticabilità del campo lo scorso 26 febbraio – verrà giocata martedì 14 marzo alle 21:15 a Montecchio e si riprenderà dal primo minuto del secondo tempo.