Volley A2 femminile, per Omag MT scatta la Pool Promozione contro Mondovì

Sport

San Giovanni in Marignano

23:32 - 06 Marzo 2023

Dopo aver conosciuto domenica sera i nominativi definitivi delle avversarie dell’Omag-Mt qualificate per la Pool Promozione, con la pubblicazione del calendario da parte della Lega Volley Femminile, ora sono certe anche le date delle gare di questa Pool.

Dodici squadre si contendono l’accesso ai Playoff Promozione, anche se il sestetto di Roma, appare irraggiungibile e ormai già in A1.



La classifica di partenza è stata così determinata: Roma (66), Trento (56), San Giovanni in Marignano (50), Talmassons (48), Brescia (48), Sassuolo (47), Montecchio (46), Busto Arsizio (45), Mondovì (45), Martignacco (42), Soverato (33), Olbia (30).

Nella Pool Promozione si gioca solo contro squadre forti, agguerrite, ben attrezzate e quindi non ci saranno margini di recupero con squadre “abbordabili” e ogni partita, pertanto, sarà decisiva per l’ingresso nella zona Playoff.

L’Omag Mt, essendosi classificata al secondo posto in classifica al termine della Regular Season, sarà impegnata in gare esterne contro la prima, quinta e sesta classificata del girone A (Trento, Mondovì e Olbia), mentre ospiterà al PalaMarignano Busto Arsizio, Sassuolo e Brescia.



La prima sfida cui è chiamata l’Omag-Mt è prevista per domenica 12 marzo, alle ore 17,00, al Pala Manera di Mondovì. Il Mondovì dell’ex coach Solforati è un’avversaria storica della Consolini. I due sestetti si sono incontrati già ben 12 volte (la prima volta nell’esordio del sestetto marignanese in A2, nella stagione 2016) e il team piemontese conta ben 9 vittorie.



Il debutto casalingo dell’Omag-Mt è previsto per la seconda giornata, il 19 marzo, ospite il sestetto di Busto Arsizio. Le atlete marignanesi avranno la possibilità di vendicare la recente sconfitta casalinga subita per opera del team lombardo, in occasione dei quarti di finale della Coppa Italia.



Nella terza gara, il 25 marzo (anticipo), le “zie” dovranno affrontare la lunga trasferta di Olbia. I due sestetti si sono incontrati già 8 volte e l’esito degli incontri è di perfetta parità (4 vittorie e 4 sconfitte).



Il 2 aprile a San Giovanni in Marignano arriverà il Sassuolo, una formazione che coach Maurizio Venco ha saputo ben plasmare e che nel sestetto base vanta una delle giocatrici che si è messa maggiormente in mostra nella Regular Season, la giovanissima centrale Linda Manfredini.



Nella penultima gara, il 8 aprile (anticipo), l’Omag-Mt sarà ospite dell’Itas Trentino, allenata dall’ex coach Stefano Saja. Il sestetto del Trentino-Alto Adige, è la squadra che ha chiuso al primo posto il girone A della Regular Season e che si candida prepotentemente per un posto nei Playoff Promozione.



Il calendario della Pool Promozione si chiude domenica 16 aprile. Per l’occasione l’Omag-Mt ospiterà il sestetto di Brescia, un’altra storica sfidante del sestetto marignanese. Dal 2016, data della prima sfida, al 2022 sconfitta dell’Omag-Mt nella finale Coppa Italia, i due sestetti si sono incontrati 7 volte con la bilancia che pende decisamente a favore del sestetto lombardo (5 vittorie e 2 sconfitte).



Ora non ci resta che attendere l’inizio di questa Pool Promozione, viverla serenamente, con gioia, assaporarne tutti gli aspetti e partecipare a questi giorni di festa e divertimento sportivo.