Il giovane Mattia Monti di bronzo nella nazionale Rs di Roma

Sport

Rimini

| 20:33 - 06 Marzo 2023

Mattia Monti a destra sul podio della tappa di Villaggio Tognazzi.

Un weekend entusiasmante al Tognazzi Marine Village dove ieri sera si è conclusa la tappa del Circuito 2023 della Classe RS Aero, prima frazione delle 5 in programma.



La trasferta laziale ha sorriso al guidone bianco-rosso e al giovane Mattia Monti che, con i parziali 4-2-3-2-5-4-4-3-5-2, si è piazzato sul primo gradino del podio U17 e sul terzo assoluto, su un lotto di 25 concorrenti. Meglio di lui, in graduatoria finale assoluta, hanno fatto solo Francesca Ramazzotti e Sara Murra, rispettivamente oro e argento della tappa.



Soddisfatta la coach riminese Laura Pennati: "Mattia è stato fra i migliori atleti italiani della Classe Giovanile O’pen Skiff, sta iniziando a cimentarsi sulla nuova barca RS Aero, sulla quale passerà definitivamente solo dopo la partecipazione al Mondiale che si terrà a luglio in casa a Rimini, vero obiettivo della stagione 2023 che lo vedrà coronare il suo percorso di 5 anni su questa imbarcazione. Subito dopo il mondiale O’pen Skiff si trasferirà in Sardegna a Calasetta per partecipare al mondiale RS Aero ma intanto, il giovane tornerà in acqua in settimana per prepararsi alla 1^ tappa del Circuito Nazionale O'Pen Skiff che si terrà a Taranto dal 17 al 19 marzo 2023”.



Il litorale romano ha offerto ai concorrenti tre giornate intense di regate con sole disputate in condizioni di vento sui 10 nodi da Sud-Est il primo e terzo giorno e punte di 16 nodi da Ponente nella seconda.