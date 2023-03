Calcio giovanile, Rimini: Primavera 4 vincente sul Pontedera (2-1)

Sport

Rimini

| 18:17 - 06 Marzo 2023

Foto Loris Pierini.

I risultati delle squadre del settore giobanile del Rimini Calcio





RIMINI FC – PONTEDERA 2-1



RIMINI FC: Conti, Di Pollina, Gerboni (33’ st Marcello), Madonna, Nastase, Rushani, Fraternale, Russo (29’ st Ricci), Marconi 29’ Capparelli), Cherubini (44’ st Gianfrini), Serfilippi (44’st Sebastiani). A disposizione: Cerretani, Marino, Brisku, Gabriele, Minni, Alvisi, Zanni, Lonardo. Allenatore: Brocchini



PONTEDERA: Frangioni, Lioci (7’ st Azzimati), Mettivier, Becucci, Passa, Battaglia, Salvadori, Di Giuseppe, Cardellino (44’ st Cesarano), Conticelli (44’ st Bartolini), Rosa



A disposizione: Tonelli, Pagano, Aloiso, Nacca. Allenatore: Creanza.



Reti: 46’ pt Serfilippi (R), 25’ st Di Pollina (R) – 31’ st Salvadori (P).



NOTE. Ammoniti: Nastase, Salvadori, Azzimati.



UNDER 16 – 12ª Giornata



CESENA – RIMINI FC 3-0



CESENA: Bagli, Omokaro (14’ st Zaghini), Teleku (14’ st Ridolfi), Zamagni, Baietta, Greco (31’ st Cavalletti), Biguzzi (st Comandini), Berti, Fabbri (14’ st Flore), Mingarini (24’ st Giunchi), Lantignotti (24’ st Sanay). A disposizione: Fontana, Diarrassouba.



Allenatore: Tamburini.



RIMINI FC: Cherubini, Petrini, Imola, Alessi (21’ st Acunzo), Magi, Lepri (1’ st Zanieri), Cagnoli, Jubani, Para (9’ st Bernardi), Rota, Brolli (1’ st Fiordalisi).



A disposizione: Di Ghionno, De Gaetano, Morri, Battisodo, Padroni Allenatore: Pieri.



Reti: 14’ pt Fabbri (C), 16’ pt Mingarini (C), 33’ pt Berti (C).



UNDER 14 PRO – 18ª Giornata



RIMINI FC – FIORENZUOLA 4-0



RIMINI FC: Costantini , Amantini (7 st Macchour) ciaroni (10 st Celli) Fulvi, Tito, Bartolucci (20 st Arseni ) Petrelli (10 st Mariotti) Giovagnoli (7’ st Mambelli), Frati Fabrizio, Frati Alessio (7 st’ Boccherini) Paganini (10 st Odino). Allenatore: Berardi.



U.S. FIORENZUOLA: Gardoni, bolognesi, De Padova(dal 10 st Cavalli) Simoni (15’ st Reci) Di Santo, Leonetti, Lombardo (13’ st Visconti), Pioli, Mazzucchelli (7 st Visconti), Gandolfi, Gardini (15’ st Agnimel).



Reti: 4’ pt Fulvi, 22’ pt 10’st 19’st Frati Fabrizio.



UNDER 13 PRO – 22ª Giornata



RIMINI – BOLOGNA



P.T. 2-0 Reti: Cassano al 9′ e Aureli al 14′.



RIMINI FC: Alberani, Lunedei, Ricci, Kasalla, Costantini, Aureli, Cassano, Angelini, Montani.



BOLOGNA: Capra, Baldazzi, Lugli, Lima, Ardeni, Gallerani, Cariati, Visintainer, De Rosa.



S.T. 1-1 Reti: Greco (BO) al 1′ , Gabellini (RN) al 19′.



RIMINI FC: Guidotti, Hernandez, Cevoli, Lunedei (al 14′ Costantini), Donini, Cassano (al 13′ Aureli), Romani, Gabellini, Mendola.



BOLOGNA: Bianconi, Plucci, Lugli, Lentini, Lanna, Osayawe, Greco, Lauri, Calvagna.



T.T.: 1-1 Reti: Aureli (RN) al 1′, Greco (BO) al 15′.



RIMINI FC: Alberani (al 14′ Guidotti), Lunedei, Ricci (al 10′ Costantini), Donini (al 17′ Gabellini), Kasalla (al 17′ Romani), Aureli (al 17′ Mendola), Cassano, Angelini (al 12′ Hernandez), Montani (al 12′ Cevoli).



BOLOGNA: Capra, Plucci, Lugli, Lentini, Lima, Ardeni, Gallerani, Visintainer, Greco.