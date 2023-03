Progetto della startup riminese Mariscadoras, vincitore del premio ‘Women In Excellence 2023’

Attualità

17:41 - 06 Marzo 2023

Carlotta Santolini.

- Il prossimo 8 marzo, in occasione della Festa Internazionale della Donna, Carlotta Santolini biologa marina fra le ideatrici del progetto Blueat, riceverà in Canada il premio “Women In Excellence Award 2023 for Italy” conferito dalla CIBPA, Canadian Italian Business and Professional Association, associazione di Toronto che vuole celebrare e premiare i successi delle donne leader, che ispirano le altre a realizzare i propri sogni.



Nato dalla passione per il mare e per la sua conservazione di cinque giovani ragazze di Rimini, il progetto Blueat è partito a dicembre 2021 con l’obiettivo ambizioso di trasformare un problema ambientale in una risorsa per le comunità dei pescatori costieri. Il problema è quello delle specie aliene marine invasive, organismi che a causa delle attività umane e dei cambiamenti climatici, sono stati trasportati dall’oceano nei nostri mari, adattandosi perfettamente al nuovo habitat, moltiplicandosi e divenendo un vero problema per l’equilibrio del delicato ecosistema Adriatico e del Mediterraneo in genere.



La soluzione proposta dalla società dalle giovani imprenditrici riminesi è di promuovere la pesca selettiva e così il consumo in ambito alimentare umano delle specie aliene, in particolare del granchio blu, contribuendo a ridurre i danni che verranno arrecati al sistema socio/economico ed ambientale.



“Sono felice e ancora incredula di ricevere il premio Women in Excellence a nome della società Mariscadoras srl Benefit a Toronto in occasione della Festa Internazionale della Donna. Per me è un onore e una grande soddisfazione perché vuol dire che è passato il nostro messaggio di sostenibilità, ma soprattutto di empowerment femminile. Siamo 5 giovani donne e vogliamo portare avanti tutti i diritti di pari opporunità sia nel mondo imprenditoriale che nel mondo della pesca” ha dichiarato Carlotta Santolini.