Aumento tassi Bce preoccupa il senatore Croatti: chiede sostegno per famiglie e imprese in difficoltà

Attualità

Rimini

| 17:02 - 06 Marzo 2023

Archivio.

La Bce ha annunciato l'intenzione di aumentare i tassi di interesse per contrastare l'inflazione e raggiungere l'obiettivo del 2%. Da luglio 2022 a febbraio 2023 l'aumento è stato di 300 punti base, con i mercati che scommettono su un picco del 4%. Il senatore riminese Marco Croatti, capogruppo M5S in commissione Finanze del Senato, ha espresso preoccupazione per gli effetti negativi che questo aumento dei tassi potrebbe avere su imprese e famiglie che hanno stipulato mutui e finanziamenti. Ha anche chiesto alle banche di rinegoziare i mutui e al governo di sostenere coloro che si trovano in difficoltà. Croatti ha inoltre criticato le politiche del governo Meloni, tra cui la cancellazione del reddito di cittadinanza e lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, che potrebbero aggravare gli effetti delle politiche monetarie della Bce e mettere in ginocchio il settore edile.