Degrado a cielo aperto: rifiuti di ogni tipo lungo il sentiero che porta a Saiano

Attualità

Poggio Torriana

| 16:03 - 06 Marzo 2023

I rifiuti abbandonati lungo il sentiero per Saiano (segnalazioni Whatsapp).

"Degrado in piena vista" lungo la strada che conduce al Santuario della Madonna di Saiano a Poggio Torriana. Come è possibile vedere dalle fotografie, inviate con una segnalazione in redazione da un lettore di Altarimini, il sentiero naturalistico è visibilmente deturpato dalla varietà di rifiuti abbandonati lungo la strada: materiale edile, tegole, pneumatici e addirittura l'intero cruscotto di un'automobile. Una brutta immagine per una località così rinomata e regolarmente frequentata da escursionisti e sportivi. "Qualcuno intervenga" è l'appello lanciato dal privato cittadino.



