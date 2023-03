Gianni Morandi darà il via al suo tour a Rimini durante la Settimana dei Diritti delle Donne

Eventi

Rimini

| 14:55 - 06 Marzo 2023

L'Arco d'Augusto.

A Rimini si terrà una settimana ricca di iniziative in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, organizzata dall'ufficio Pari Opportunità del Comune di Rimini, la Rete Donne Rimini e altre associazioni. L'evento "L'otto sempre" prevede una serie di incontri, mostre e riflessioni per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, ma anche le discriminazioni che ancora subiscono.



Tra le iniziative in programma ci sono: un incontro sulla vita di Fernanda Wittgens (7 marzo), una mostra sulla trasformazione della perdita in un progetto d'amore (fino al 12 marzo), la premiazione delle imprenditrici riminesi (8 marzo), uno spettacolo teatrale ispirato al documentario "Una storia comune" (8 marzo) e una visita guidata sulla storia delle donne ai tempi dei Malatesta (8 marzo).



Nella parte musicale, Gianni Morandi darà inizio al suo tour "Go Gianni go! Morandi nei palasport" a Rimini il 10 marzo presso il Palazzo dello Sport RDS Stadium, mentre al Teatro Galli saranno in scena "Uno sguardo dal ponte" (da venerdì a domenica) e lo spettacolo comico "Il pedone" di Giuseppe Giacobazzi (martedì 14 marzo).



Al Cinema Fulgor ci sarà la presentazione del libro "La bella confusione" di Francesco Piccolo (10 marzo) e una rassegna di film dedicata ad Audrey Hepburn (a partire dal 13 marzo), mentre alla Cineteca si terrà un incontro con l'autore Oreste Delucca sulla storia di Rimini nel Medioevo (14 marzo).



Inoltre, per i bambini ci sarà l'ultimo appuntamento con il progetto di welfare culturale "Sciroppo di Teatro".