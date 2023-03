Rimini, spacca il vetro di un’auto in sosta e ruba uno zaino: in manette

Cronaca

Rimini

| 14:49 - 06 Marzo 2023

Furto in auto.

Rompe il vetro anteriore di un’auto in sosta e ruba uno zaino: è finito in manette per furto aggravato e falsa attestazione di identità a Pubblico Ufficiale. La segnalazione è arrivata verso le 10.15 di sabato alla Polizia che si è immediatamente recata sul posto, in viale Tirrenia. Grazie alla descrizione fisica del malvivente gli agenti lo hanno rintracciato con lo zaino ancora in spalla. Si tratta di un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale che ha fornito, al momento del controllo, false generalità. Sottoposto a giudizio, all’uomo è stata applicata la isura di divieto di dimora in provincia di Rimini.