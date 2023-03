Beach Volley, ancora un quarto posto per Campo/Zangheri

Sport

| 14:45 - 06 Marzo 2023

Da sinistra Claudia Campo e Cristina Zangheri.

Ancora una quarta piazza per la Beach & Park San Marino, rappresentata dalla coppia Claudia Campo/ Cristina Zangheri nella tappa bolognese del campionato italiano federale di beach volley per società, disputatasi sabato 4 marzo all’Active Beach Arena. Il team sammarinese ha gareggiato nella categoria Silver (le altre sono Gold, Bronze e Over 35) ed ha replicato lo stesso risultato ottenuto a gennaio, sempre sulla sabbia bolognese.







Entrate in gara con la quinta posizione nel ranking, le ragazze della Beach & Park hanno conquistato la semifinale prima vincendo contro Lorena Romagnoli ed Erika Rossi, uno dei team schierati dai padroni di casa dell’Active Beach per 2 a 0 (15/13 15/10); poi perdendo per 2 a 0 (8/15 10/15) contro la coppia Sonia Caprigli/Giulia Petroncini (Beach Volley League). Entrate nel tabellone delle perdenti, hanno battuto un’altra squadra della Active Beach Arena formata da Elisa Zanotti e Alessia Masetti dopo una partita combattutissima terminata 2 a 1 (12/15 15/13 15/13). Questa vittoria è valsa la semifinale contro Valentina Pera e Virginia Buffagni della Beach Volley League (che poi avrebbero vinto la finale), persa per 2 a 0 (9/15 12/15). Campo/Zangheri sono uscite sconfitte anche nella finalina per il terzo posto persa 2 a 0 (10/15 12/15) contro Valentina Lorenzini e Martina Bragazzi (Cremonarena).







“Abbiamo giocato un torneo che è la fotocopia di quello disputato a gennaio sempre a Bologna – dicono Campo e Zangheri commentando la loro prestazione – Siamo soddisfatte del risultato ma sappiamo di poter fare meglio. L’obiettivo è sempre quello di inizio stagione: partecipare a più tappe possibili dell’Italiano a squadre e fare tanti punti per qualificarci alle finali che si terranno a Bibbione a maggio”.