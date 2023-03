Giornata mondiale del rene: iniziative a Rimini e Novafeltria

Attualità

| 14:44 - 06 Marzo 2023

In occasione della Giornata Mondiale del rene (9 marzo 2023) anche a Rimini sono state organizzate diverse iniziative a cura di Ausl Romagna di sensibilizzazione per la popolazione.



A Rimini sabato 9 marzo, dalle 8,30 alle 13, verrà allestito all’ospedale di Rimini un banchetto informativo, nello spazio di fronte al bar del DEA, che offrirà la possibilità di eseguire stick urinari e misurazione della pressione arteriosa, in collaborazione con gli infermieri della UO di Nefrologia e Dialisi, e di avere un colloquio con un medico nefrologo. Il medico valuterà la necessità di eventuali approfondimenti strumentali o visite nefrologiche, indirizzando i pazienti verso il percorso più opportuno. Saranno presenti e coinvolti nell'evento anche i soci dell'Associazione Emodializzati (ANED) e dell’AIDO.



A Novafeltria sabato 18 marzo, dalle 10 alle 14, presso l’atrio (piano terra) dell'Ospedale di Novafeltria, la Società Italiana di Nefrologia (SIN) in collaborazione con la Federazione Italiana del Rene (FIR) con l’appoggio della Associazione Nazionale Emodializzati e Trapiantati (ANED) della Provincia di Rimini e la Nefrologia di Rimini, organizzeranno l’evento denominato “Una buona salute dei reni per tutti: prepararsi agli eventi inattesi sostenendo i pazienti fragili!” che coinvolgerà personale della Croce Rossa, Croce Verde, Associazione Nazionale Emodializzati (ANED) e AIDO.