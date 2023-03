Ponte via Coletti: chiusura temporanea e alternata dei percorsi ciclopedonali

Attualità

| 13:25 - 06 Marzo 2023

Ponte di via Coletti, Rimini.

Iniziano questa mattina (6 marzo) - e dureranno fino all' 8 aprile - alcuni lavori di manutenzione e messa in sicurezza del tratto di pista ciclopedonale sul ponte di via Coletti. Un intervento che si rende necessario per la sostituzione di alcune delle tavole in 'Deking' che compongono la superficie del percorso ciclo pedonale, che con l'usura, l'esposizione alla salsedine e alle intemperie si sono ammalorate.





Per eseguire i lavori viene disposta una regolamentazione temporanea della circolazione del traffico pedonale e ciclabile, con la chiusura temporanea. Il primo tatto su cui si concentreranno i lavori è quello sul lato monte, con il transito di pedoni e biciclette che sarà spostato sul lato opposto. Successivamente il cantiere si sposterà sul lato mare con il passaggio di bici e pedoni dirottato sul lato monte.