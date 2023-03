Vasco a Rimini: tutto vero! La data zero del tour allo Stadio Romeo Neri

Attualità

Rimini

| 13:05 - 06 Marzo 2023

Il Sindaco Sadegholvaad annuncia la data zero del tour di Vasco Rossi.

Era nell'aria da giorni, ma ancora mancava l'ufficialità, arrivata finalmente questa mattina (6 marzo) in una conferenza stampa a Palazzo Garampi direttamente dal Sindaco Jamil Sadegholvaad: il tour estivo di Vasco Rossi partirà da Rimini. Il sogno di tanti fan diventa realtà: la data zero allo Stadio Romeo Neri è stata annunciata per il 2 giugno 2023. I social erano già impazziti con le prime voci. Il Komandante non ha deluso le aspettative dei suoi fan. Rimini e il Blasco è una storia che continua, per lui è più di una seconda casa. Da anni infatti non è insolito incontrarlo per le vie della città, meta prediletta per le sue vacanze estive, dove è solito soggiornare al Grand Hotel di Rimini.



I biglietti saranno disponibili:

• in anteprima per Il Blasco Fan Club dalle ore 10:00 del 13 marzo.

• in presale per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 10:00 del 14 marzo.

• in vendita generale dalle ore 11:00 del 15 marzo su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone