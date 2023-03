Riccione, cittadini contro il degrado post discoteca

Attualità

Riccione

| 12:22 - 06 Marzo 2023

Parcheggi selvaggi, disturbo e schiamazzi, bevute in strada, immondizia e vandalismo. Sono queste le accuse mosse dal Comitato Colle dei Pini di Riccione. La zona interessata da questi episodi è quella tra Viale dei Pini, Viale Caprera e Via Tre Baci. I cittadini hanno attivato una raccolta firme, puntando il dito contro i gestori di due locali riccionesi. In una nota i residenti affermano di aver tollerato la situazione per lungo tempo e di averlo fatto "nella consapevolezza che le attività devono poter svolgere il loro lavoro". La raccolta firme si è resa necessaria per "porre soluzione definitiva alla oramai insostenibile condizione di degrado apportata alla zona, da parte delle attività notturne quali discoteca Peter Pan e Cocoricò". Nel comunicato i residenti parlano di indifferenza dei proprietari e gestori dei locali puntano il dito anche contro "l'indifferenza delle amministrazioni di Riccione e Misano e la mancanza di presidio, che hanno portato la cittadinanza in una condizione di non piu' tollerabilità del fenomeno". Da qualche tempo i residenti chiedono interventi "Le richieste fatte di intervenire con azioni mirate e decise, durante il mese scorso, sembrano andate vane, nulla è cambiato."

"Gli interventi da fare sono ben chiari" si legge nella nota stampa"se queste attività si definiscono aziende come tali devono occuparsi come tutte le aziende di gestire i loro effetti collaterali, come ad esempio rumore e parcheggi quindi investire in tecnologie di gestione del suono e agevolare il parcheggio nelle proprie aree.

Per quanto riguarda le aree esterne, è necessario eliminare le occasioni di aggregazione post disco (chioschi e quant'altro) limitare il traffico ed il parcheggio nelle ore notturne solo ai residenti, attraverso apposizioni di idonea tabellazione, attivare un controllo alcolemico adeguato. Si al divertimento, ma anche sì al rispetto delle regole e al rispetto della vita. Basta con il far finta che le discoteche in collina non siano oggi un problema. Il comitato Colle dei Pini neo costituito si pone l'obiettivo di interrompere immediatamente questo degrado che negli ultimi mesi è degenerato e si verifica ogni weekend ed ad ogni serata di apertura, attraverso quanti più mezzi di sensibilizzazione e autorità amministrative dedicate." conclude la nota stampa.