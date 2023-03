Celebrazione della Giornata Internazionale della Donna a Rimini: focus sulla figura di Anna Pizzagalli

Attualità

Rimini

| 11:20 - 06 Marzo 2023

Anna Pizzagalli (Archivio storico).

La Cgil di Rimini dedicherà l'8 marzo alla memoria di Anna Pizzagalli, la prima segretaria generale della Filcams Cgil riminese negli anni '60, che si impegnò a promuovere i diritti delle lavoratrici stagionali del turismo. Un evento pubblico presso la Cineteca Comunale di Rimini. Sarà presentata una ricerca sull'estrema attualità delle sue idee sull'emancipazione delle donne nel mondo del lavoro. L'iniziativa farà parte di una serie di eventi pubblici organizzati dalla Camera del Lavoro per celebrare i suoi 120 anni e promuovere l'azione sindacale della Cgil nella storia riminese. Il titolo della serie di eventi è "Dal Biennio rosso all'Autunno caldo, tre storie per raccontare mezzo secolo di lotte per i diritti".