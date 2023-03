Lavori notturni in A14: chiusure dei caselli di Forlì, Cesena Nord e Cesena

Attualità

Cesena

| 10:38 - 06 Marzo 2023

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, saranno chiuse le stazioni di Forlì, Cesena nord e Cesena, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona/Pescara, nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 marzo, con orario 22:00-6:00, in modalità alternata.



In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

per la chiusura della stazione di Forlì, entrare a Cesena nord o a Faenza;

per la chiusura della stazione di Cesena nord, entrare a Forlì o a Cesena;

per la chiusura della stazione di Cesena, entrare a Cesena nord o a Valle del Rubicone.