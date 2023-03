Calcio Promozione: Novafeltria, tris al Granata. Ancora a segno Vivo

Sport

Novafeltria

| 17:48 - 12 Marzo 2023

Gli undici iniziali.

Novafeltria - Granata 3-0



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Bindi (20' st Pavani), Fabbri (39' st Giorgini), Rinaldi, Foschi, Radici (20' st Vivo), Castellani, Collini, Toromani (36' st Luzzi), Alpino (11' st Frihat). A disp. Grazia, Valdifiori, Lapenta, Semprini. All. Giorgi.

GRANATA: Barducci, Amaducci, Pesaresi (32' st Bartoletti), Sacchetti L. (22' st Casotti), Baroni, Fontana, Campinoti (42' st Arfilli), Mazzotti, Brunetti (36' st Boschi), Farabegoli, Tombetti. A disp. Casadei, Braccini, Faggi, Rizzo, Spagnoli. All. Bracci.



ARBITRO: Mazzanti di Imola

RETI: 15' st Foschi, 35' st Vivo, 45' st Luzzi

AMMONITI: Sacchetti L., Collini

ESPULSI: Mazzotti



SECCHIANO Dopo un'ora di gioco, il Novafeltria rompe il muro del Granata e conquista una secca vittoria per 3-0. Al 18' Toromani serve Collini che calcia da fuori area senza inquadrare lo specchio di porta. Un minuto dopo Tombetti devia una conclusione, mettendo i brividi a Golinucci, palla fuori. Al 33' Brunetti con il ginocchio tocca a Farabegoli, che calcia al volo alto. Nel recupero del primo tempo Soumahin si libera in dribbling e serve al centro Toromani, che però mette alto. La gara si decide al 60': Mazzotti viene espulso per doppia ammonizione, Toromani batte la seguente punizione, innescando il colpo di testa vincente di Foschi. Al 74' un cross di Soumahin mette in difficoltà la difesa ospite, Barducci esce, ma si scontra con un compagno, Collini dalla distanza non inquadra la porta vuota. A dieci minuti dal termine Vivo accelera su un lungo lancio di Pavani, brucia sullo scatto un difensore e anticipa l'uscita del portiere. All'82' Luzzi, al ritorno in campo, supera un avversario e serve a rimorchio Vivo, tiro respinto da Barducci. Al 90' cross di Vivo, Collini fa sponda per Luzzi, il tiro viene deviato dalla schiena di Baroni e si infila in rete.