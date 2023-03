Calcio Promozione: Verucchio tenace, ma passa la capolista Sampierana

Sport

VillaVerucchio

| 17:48 - 12 Marzo 2023

Un undici del Verucchio.

Verucchio - Sampierana 0-2



VERUCCHIO: Starna, Celli (36' pt Fabbri), Genghini A., Sacco St., Renzi, Colonna, Sancisi (18' st Pavani), Sebastiani (1' st Sacco Si.), Berluti, Michilli (8' st Amati), Bullini (23' st Muccioli). A disp. Bianchi, Girometti, Guarino, Semprini. All. Guerra.

SAMPIERANA: Zammarchi, Quercioli, Diversi, Narducci, Quaranta, Canali (42' st Berni), Pungelli (30' st Braccini), Petrini (22' st Rossi), Lanzi, Corzani, Pippi (20' st Castagnoli). A disp. Ranieri, Stoppa, Fiaschetti, Para. All. Barontini.



ARBITRO: Sani di Faenza

RETI: 26' pt rig. Narducci, 43' pt Petrini

AMMONITI: Sancisi, Corzani, Pippi, Petrini



VILLA VERUCCHIO Pubblico delle grandi occasioni tra Verucchio e Sampierana. Partono forte i locali: al quarto d'ora angolo di Michilli, Berluti di testa, palla alta di poco. Ancora Verucchio con un cross di Stefano Sacco per Renzi, che gira a rete e colpisce il palo. Al 26' Sampierana in vantaggio: trattenuta in area di Renzi su Corzani, dal dischetto Narducci batte Starna. Al 43' arriva il raddoppio con una punizione di Petrini che non dà scampo a Starna. Nella ripresa il Verucchio gioca una partita d'orgoglio, sfiorando il gol con una punizione alta di Genghini al 70', ma la Sampierana mostra un'ottima organizzazione di gioco difensiva e porta a casa con merito i tre punti.