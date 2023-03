Calcio Promozione: la Due Emme regola il Sant'Ermete con un gol per tempo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:48 - 12 Marzo 2023



Sant'Ermete - Due Emme 0-2



S.ERMETE: Barbanti, Bonifazi, Sancisi (20' st Severi), Braschi, Zammarchi (1' st Brighi T.), Mazzavillani (38' st Marcaccio), Bento, Tentoni (25' st Brighi A.), Bascioni (1' st Manfroni), Fuchi, Ponticelli. A disp. Caprili, Vandi, Antonelli, Tadzhybayev. All. Mancini.

DUE EMME Cappelli, Bucci, Montesi M., Giordani (15' st Santantonio), Corbara, Yabre, Altieri, Giacobbi (35' st Taioli) Ndiaye (40' st Canali) Montesi R. (38' st Rossi), Averardi (28' st Mazzoli). A disp. Tani, Rossini, Cattedra, Spicchiale. All. Rossi.



ARBITRO: Alberani di Ravenna

RETI: 12' pt Ndiaye, 11' st Montesi R.

AMMONITI: Bonifazi, Cappelli, Giordani.



SANT'ERMETE Due Emme in vantaggio al primo tiro in porta di Ndiaye, che sorprende Barbanti da fuori area. Raddoppio di Riccardo Montesi che conclude di prima intenzione una delle tante belle azioni corali della squadra ospite.