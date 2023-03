Calcio Promozione: ruggito salvezza del Bellaria, manita al Torconca

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:48 - 12 Marzo 2023

Un undici del Bellaria Igea Marina.

Bellaria Igea Marina - Torconca 5-0



BELLARIA: Barbieri, Paganelli, Mazzarella (42' st Marinucci), Buda (37' st Fusi), Zanotti, Alvisi, Vasini (30' st Busiello), Chiussi, Vitali (12' st Marchini), Galassi, Giornali (25' st Ceccarelli). A disp. Genghini, Grossi, Neri. All. Reciputi.

TORCONCA: Urbinati, Ricci (1' st Nicolini), Casolla, Mercuri, Righetti, Vucaj (14' st Donnarumma), Ballaj, Fabrizi (1' st Basile), Pasolini, Gravina (1' st Ferraro), Cecchi. A disp. Hysa, Miron, Bonetti, Krasniqi, Orciani. All. Ricchiuti.



ARBITRO: Sarti di Rimini

RETI: 43' pt e 16' st Zanotti, 34' st Ceccarelli, 38' st Marchini, 48' st Busiello

AMMONITI: Ferraro, Basile, Ceccarelli

ESPULSI: Righetti



BELLARIA IGEA MARINA Colpo salvezza del Bellaria, che rifila la manita al Torconca. La partita si sblocca al 43': angolo da sinistra di Mazzarella, Zanotti risolve la mischia con una conclusione che non dà scampo all'incolpevole Urbinati, classe 2004. Al 61' cross di Paganelli per Zanotti, che si coordina e in semirovesciata firma la doppietta personale. Al 79' il Bellaria chiude il conto con una punizione magistrale di Ceccarelli che scavalca la barriera e si infila alla destra del portiere. All'83' ancora Paganelli serve Marchini, che infila imparabilmente con un potente rasoterra. Nel recupero Galassi sulla sinistra cambia gioco per Busiello che dal lato opposto riceve palla, controlla e infila con un diagonale rasoterra.