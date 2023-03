Calcio Promozione: Misano corsaro nell'anticipo, Stella ko 1-2

Sport

Rimini

17:16 - 11 Marzo 2023

Stella - Misano 1-2



STELLA: Bascucci, Zavaglia, Bonucci (33' st Raschi), Belicchi, Garcia Rufer Az. (5' st Fabbri), Gattei Colonna, Medi (5' st Belloni), Cicchetti, Garcia Rufer Au., Marconi (15' st Aprea), Tommasini (5' st Bedetti). A disp. Gentili, Torri, Palladino, Eusebi. All. Boldrini.

MISANO: Bartolini, Palestini, Londero, Antonelli, Mazzoni, Sanchez, Nigro (7' st Gomes Ferreira), Olocco, Traini, Mussoni, Demaria (32' st Recober A.). A disp. Del Prete, Coccia, Malpassi, Delbianco, Recober R., Kirilov, Tirincanti. All. De Argila.



ARBITRO: Rinaldini di Forlì.

RETI: 14' pt Antonelli, 16' pt Palestini, 30' st Bedetti.

AMMONITI: Mussoni, Garcia Rufer Au., Gomes Ferreira, Antonelli.

ESPULSI: Cicchetti.



RIMINI Il Misano espugna il campo della Stella e conquista tra punti chiave in zona salvezza. Furiose proteste dei locali che contestano l'espulsione al 45' di Cicchetti per proteste e reclamano un rigore non fischiato per fallo del portiere Bartolini in uscita. "Atteggiamento indisponente dell'arbitro", commentano i dirigenti della Stella. Il Misano sblocca la gara al 14' con una punizione dai 30 metri di Antonelli che infila alla sinistra di Bascucci, partito in ritardo. Due minuti dopo il 2005 Palestini infila con un tiro cross sul secondo palo l'estremo difensore della Stella. La Stella accorcia al 75' con Bedetti che ribadisce in rete una conclusione di Fabbri respinta dal portiere.