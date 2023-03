Sciopero nazionale, possibili disagi nei servizi ambietali di Hera

Attualità

Rimini

| 10:25 - 06 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

In seguito allo sciopero nazionale proclamato da alcune Confederazioni sindacali per l'intera giornata dell'8 marzo, Hera informa che in quella data potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali, anche presso i call center e gli sportelli commerciali.



Si ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.





Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, si ricorda che, per le principali pratiche commerciali, per i clienti saranno disponibili lo sportello Hera OnLine, il servizio telefonico di consulenza commerciale ai numeri verdi 800.999.500 (clienti famiglie) e 800.999.700 (clienti business), con chiamata gratuita sia da telefono fisso sia da cellulare, e l'app My Hera.







Con l'occasione, si comunica che lo sciopero è stato revocato per gli altri settori (acqua, teleriscaldamento, energia elettrica e gas).