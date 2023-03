Calcio Eccellenza: Tropical Coriano, pari a occhiali con il Progresso

Sport

Coriano

| 17:48 - 12 Marzo 2023

Un undici del Tropical Coriano PH DANIELE PERAZZINI.



Tropical Coriano - Progresso 0-0



TROPICAL CORIANO: Bianchini, Guidi, Ceccarelli (31' st Bartolucci), Vagnarelli (31' st Ariyo), Anastasi, Rossi, Bartoli, Enchisi, Carrer, Scarponi (43' st Perazzini), Tamagnini (15' st Protino). A disp. Leardini, Luvisi, Pierini, Mularoni, Cecchini. All. Scardovi.

PROGRESSO: Tartaruga, Mantovani (9' st Cocchi), Baccolini, Cantelli (23' st Laguzzi), Hasanaj, Busi, Bardeggia, Rossi, Baietti F., Albonetti (35' st Grandini), Ghebreselassie. A disp. Hysi, Selleri, Matta, Baietti R., Cocchi, Cavazzini. All. Farneti.



ARBITRO: Benestante di Aprilia

AMMONITI: Enchisi, Vagnarelli, Bartoli, Albonetti, Cantelli, Ghebreselassie

ESPULSI: Baietti F.



CORIANO Gara equilibrata al Grandi, con poche occasioni. Al 33' Baccolini da sinistra converge verso il centro, conclusione da fuori, Bianchini controlla sicuro. Dieci minuti dopo ancora Progresso: corner di Hasanaj da destra, colpo di testa pericoloso di Busi, ancora una volta si salva l'estremo di casa. Nel recupero un tiro di Enchisi viene rimpallato dalla difesa ospite. Nella ripresa al 53' ghiotta occasione per Bardeggia: l'ex Cattolica fugge via a Rossi e, a tu per tu con Bianchini, invece che calciare preferisce l'assist rasoterra per Ghebreselassie: la difesa del Tropical lo anticipa e si salva in corner. Finale teso con l'espulsione di Francesco Baietti per fallo di reazione su Ariyo.