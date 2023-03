Calcio Eccellenza: Victor San Marino, vittoria col fiatone. Castenaso sbaglia due rigori (2-3)

Sport

Repubblica San Marino

| 17:48 - 12 Marzo 2023

Pazzini in uscita (archivio) FACEBOOK.

Castenaso - San Marino 2-3



CASTENASO: Aversa, Tomassini (15' st Canova), Marchesi, Ghiselli, Greco, Monducci, Grassi, Magliozzi, De Brasi, Raspadori, Jammeh. A disp. Galetti, Veronese, Verri, Colussi, Bruni, Bassoli, Colli, D'Errico. All. Gelli.

SAN MARINO: Pazzini, Gramellini, Monaco (12' st Morelli), Sabba, Lombardi, Tiraferri, Lazzari (20' st Mazzavillani), Santoni (16' st Pasquini), Marra, Ambrosini (25' st Rivi), Tosi. A disp. Forti, Giorgi, Maieru, La Motta, Mengucci. All. Cassani.



ARBITRO: Nicotra di Finale Emilia

RETI: 7' pt Ambrosini, 21' pt Marra, 10' st Ambrosini, 32' st Monducci, 42' st De Brasi.

AMMONITI: Jammeh, Monaco, Lazzari, Marchesi, Grassi, Pazzini.





CASTENASO Nel secondo match consecutivo tra le mura amiche il Castenaso cede alla capolista Victor San Marino. Una sfida che si è delineata nella prima frazione di gioco: al 7' titani in vantaggio grazie ad Ambrosini, servito da Gramellini. I granata cercano di reagire, ma Marra raddoppia quando il cronometro segna il 21', sfruttando un assist di Lazari. Poco prima la Victor aveva fallito un rigore con Ambrosini, che aveva calciato fuori. Alla mezz'ora rigore anche per il Castenaso, batte Jammeh e Pazzini dice no.



Nella ripresa la squadra di Gelli gioca con orgoglio, ma l'avversario è sempre attento e segna nuovamente con Ambrosini, autore di una splendida azione personale conclusa con un diagonale mancino sul secondo palo. Al 75' il Castenaso accorcia, con un tiro di Monducci deviato da un difensore. I granata premono e De Brasi accorcia su cross di Magliozzi (87'). Il sogno di rimonta si infrange all'89' quando Jammeh sbaglia il secondo rigore, calciando a lato.