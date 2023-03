Calcio Eccellenza: Cattolica, rimonta beffa. Il Diegaro passa al 92'

Sport

Cattolica

| 17:48 - 12 Marzo 2023

Cattolica - Diegaro 1-2



CATTOLICA: Moscatelli, Porcelli (36’ st Medici), Giosué, Lo Bianco, Bulli, Cuomo, Cestra, Mastrogiacomo (23' st Bruni), Docente, Palumbo, Ziroli (26’ st Avallone). A disp. Mariani, Pivi, Monetto, Miletta, D'Andrade, Gasparini. All. Pessina.

DIEGARO: Fabbri, Panzavolta, Bartoletti, Podo, Lo Russo, Siboni (13' st Sankhare), Morganti (10' st Belward), Pertutti (34' st Candoli), Casalboni (20' st Pagliarani), Noschese, Zannoli (32' st Garattoni). A disp. Foiera, Magi, Moretti, Longobardi. All. Cucchi.



ARBITRO: Rossi di Forlì

RETI: 41' pt Mastrogiacomo, 13' st Casalboni, 47' st Noschese

AMMONITI: Ziroli, Lo Russo, Garattoni

ESPULSI: Sankhare



CATTOLICA Il Diegaro espugna 2-1 il Cattolica, che protesta per il gol del sorpasso arrivato in pieno recupero. Al 41' Docente serve in area Mastrogiacomo che infila Fabbri. Al 58' il Diegaro pareggia con Casalboni, che da centroarea devia un tiro di Pertutti e batte Moscatelli. All'80' Docente sfiora il gol del sorpasso, ma Fabbri vola sul suo colpo di testa. All'87' è Moscatelli a opporsi a Noschese. Al 92' il gol del raddoppio del Diegaro: il guardalinee alza la bandiera, ma un tocco del difensore del Cattolica rimette in gioco Noschese, che a questo punto può battere Moscatelli sul primo palo.