Calcio C: la top 11 del girone B, Zamparo guida l'attacco

| 10:24 - 06 Marzo 2023

Nella top 11 del girone B di Serie C trova spazio l'ex Rimini Zamparo, autore di una doppietta nella convincente vittoria dell'Entella in casa del Fiorenzuola. Borghetto della Fermana para un rigore a Simeri e la successiva ribattuta, salvando i suoi dalla sconfitta sul campo dell'Imolese. Si rivede Disanto del Siena, autore del gol del pari nel derby con il San Donato Tavarnelle, passato in vantaggio grazie a una rete di Gorelli.



TOP 11 (3-4-1-2): Borghetto (Fermana) - Pelagatti (Carrarese), Gorelli (San Donato Tavarnelle), Cauz (Reggiana) - Guglielmotti (Reggiana), Catanese (Pontedera), Corbari (Entella), Disanto (Siena) - Capello (Carrarese) - Cori (Alessandria), Zamparo (Entella).

ALL. Banchini (Montevarchi).