Riccione, 200 kg di rifiuti raccolti alla foce del Marano

Attualità

Riccione

| 07:46 - 06 Marzo 2023

I partecipanti alla raccolta.

Sono poco più di 200 i kg raccolti in una quarantina di sacchi tra bottiglie di plastica, reti, cuscini e polistirolo nelle spiagge attorno alla foce del fiume Marano a Riccione, grazie al clean up di domenica mattina 5 Marzo organizzato da Be Kind to nature, Futuro Verde APS e Fondazione Cetacea.



Cittadini e volontari si sono trovati per pulire un pezzo della perla verde, ma anche per sostenere con una piccola ma importante attenzione, una miglior qualità della vita delle persone. Dopo i poco piu 150 Kg raccolti tra vasi, cartelli stradali e plastica raccolti lo scorso 29 gennaio, è tornata la raccolta delle tre realtà civiche e associative per una città più pulita e sostenibile. Gli oltre 200 kg raccolti oggi sono stati consegnati a Hera, che prontamente ha provveduto alla presa in carico per lo smaltimento dei rifiuti.



"Il 29 Gennaio abbiamo iniziato a Riccione a portare un pizzico di gentilezza in più per un ambiente migliore e più salubre. Con oggi, in soli 2 clean up, abbiamo raccolto poco più di 350 kg di rifiuti a Riccione e il numero di partecipanti cresce sempre di più. È stato un bel momento anche oggi di cura e attenzione del territorio, che assieme a tante e tanti diventa ancora un momento più bello e che ci stimola a migliorare il benessere della nostra città, oltre che la qualità della vita di tutta la comunità. È bello e ringrazio tutte e tutti, che cittadini e rappresentanti delle istituzioni assieme oggi che si sono impegnati ancora una volta al fine rendere più bella la porta nord delle nostra città . Nelle prossime settimane, Be Kind, realtà promotrice di pratiche gentili nel nostro territorio e non solo, assieme a Futuro Verde APS e Fondazione Cetacea e tante altre realtà continuerà a fare attività per il nostro territorio. " commenta Alessandro Romano, referente di Be Kind Riccione e vicepresidente di Futuro Verde APS.



"Da sempre, come Fondazione Cetacea ci impegniamo nella tutela degli animali ed ecosistemi marini, per questo le attività di clean-up sono per noi molto importanti per garantire un'azione positiva verso l'ambiente e da chi lo vive, oltre per essere anche momenti di sensibilizzazione e divulgazione." Conclude Martina Monticelli, Biologa Marina di Fondazione Cetacea.