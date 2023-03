Il Carnevale di Novafeltria: sole, maschere e sfilate di carri

Attualità

Novafeltria

| 19:52 - 05 Marzo 2023

Il carro dei Flintstones.

A Novafeltria è tornato a splendere il sole in tutti i sensi: oggi (domenica 5 marzo) è stata infatti una splendida giornata di festa, con tante persone che hanno partecipato e amimato il Carnevale in piazza, organizzato a puntino dai volontari della pro loco. Il colpo d'occhio della piazza Vittorio Emanuele era infatti suggestivo: i colori della maschere, l'entusiasmo dei bambini, i sorrisi degli adulti. La settimana d'attesa è stata ben ripagata, sole e una temperatura di 12 gradi ha fatto da cornice all'attesa festa, il cui momento clou è stata la sfilata dei carri, in sinergia con il Carnevale di Santarcangelo.



La pro loco di Novafeltria ha portato in scena un carro dedicato al grande Ivan Graziani, con i caratteristici occhiali rossi dell'artista, mentre i bambini della scuola di Talamello hanno invece omaggiato il pittore Fernando Gualtieri. I bambini delle scuole elementari di Talamello hanno animato il carro dedicato all'Arca di Noé, mentre la parrocchia Grotta Rossa ha scelto un supereroe, Batman. Infine ancora personaggi di fantasia per il carro dei Flintstones, curato da Bambini per sempre - Santarcangelo e San Paolo. Grandi applausi per tutti, mentre a dirigere la sfilata, dal palco, sono stati Fabio Caldari e Marco Fratta, autori di una brillante presentazione. Non è mancato infine un riferimento al tema che sta monopolizzando l'attenzione dell'opinione pubblica: il nuovo allevamento Fileni in località Cavallara. Il comitato Per la Valmarecchia infatti è sceso in piazza in maschera, tutti vestiti da polli e galline, lanciando l'invasione..degli ultrapolli.