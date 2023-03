Calcio Prima, per il Riccione pari contro l'Accademia Marignanese (1-1)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 19:36 - 05 Marzo 2023

Il Riccione viene fermato sul pareggio sul campo dell'Accademia Marignanese (1-1). Partita che viaggia sui binari giusti per il Riccione che in avvio sfiora il vantaggio prima con Capriotti al 3' e poi, sul susseguente angolo, con Ioli che in girata non inquadra la porta. Al 10' Imola in profondità per Amati che protegge e scarica di nuovo per Imola che dal vertice dell'area sinistro lascia partire un cross malefico: Capriotti sfiora di testa ed allunga la traiettoria sul secondo palo dove c'è appostato, giunto a rimorchio, Brisigotti che controlla di destro per poi battere di sinistro senza dare scampo a Badioli. Riccione meritatamente in vantaggio (1-0).

La partita va in controllo ed i padroni di casa col passare dei minuti prendono coraggio e cominciano ad alzare il baricentro della squadra senza però impensierire un attento Giustolisi. Anzi è il Riccione a sfiorare il raddoppio con Brisigotti, imbeccato da un pregevole assist di Dragoni, che con un tiro dal vertice dell'area piccola sinistra sfiora il palo al 30'.

La ripresa parte con un Riccione attento che sembra controllare bene la Marignanese fino al 50', ma gli uomini di Palazzi spingono sull'acceleratore e chiudono glòi avversari nell propria metà campo con un pressing asfissiante, che da i suoi frutti al 61' con Bacchielli abile a sfruttare al massimo una carambola susseguente ad un angolo, gran botta di giustezza da sette metri e niente da fare per Giustolisi.

Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Di Blasio che di testa pizzica la parte alta della traversa a Giustolisi battuto. Mister Iencinella corre ai ripari ed inserisce forze fresche; Alberelli, Ingrosso, Colonna, Bencivenga e Fantini. All'80' punizione di Brisigotti dal vertice sinistro dell'area, colpo di testa a botta sicura di Ingrosso con salvataggio miracoloso sulla linea di porta, poi gran batti e ribatti e palla che, non si sa come, sguscia fuori dall'area di rigore. All'86' è Fantini ad impegnare severamente Badioli con un teso tiro-cross e con l'aiuto della traversa la palla va in angolo.

Ultimo tentativo del Riccione con Colonna che dalla distanza impegna l'estremo difensore di casa. Giusto il pari. Due squadre con obbiettivi diversi ma che si sono affrontate, nonostante l'importanza della posta, a viso aperto e molto sportivamente. Domenica prossima altro impegno difficilissimo, derby in casa contro l'Asar affamatissima di punti.