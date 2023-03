Calcio Promozione: doppietta di Lanzi, Sampierana manda ko la Stella (2-0)

Sport

Cesena

| 17:57 - 05 Marzo 2023

Glauco Lanzi.



Sampierana - Stella 2-0



SAMPIERANA: Zammarchi, Quercioli, Diversi (42' st Fiaschetti), Narducci, Quaranta, Canali, Pungelli (21' st Castagnoli), Petrini, Lanzi (19' st Para), Corzani (43' st Batani), Pippi (21' st Drudi). A disp. Ranieri, Stoppa, Rossi, Braccini. All. Barontini.

STELLA: Gentili, Pivi, Zavaglia, Belicchi, Garcia Ruffer Azael (30' st Torri), Bonucci (18' st Fabbri), Raschi, Palladino (34' pt Bedetti), Garcia Rufer Augusto, Cicchetti, Aprea (8' st Belloni). A disp. Bascucci, Tomassini, Medi, Eusebi. All. Boldrini.



ARBITRO: Clemente di Ravenna.

RETI: 7' pt e 4' st Lanzi.

AMMONITI: Narducci, Quercioli, Pivi, Raschi, Belicchi.



SAN PIERO IN BAGNO La Sampierana vince nettamente contro la Stella e si ritrova solitaria in testa alla classifica di un punto e con una partita da ultimare, in quanto domenica scorsa l’incontro Bellaria- Sampierana è stato sospeso alla fine del primo tempo per impraticabilità del campo sul risultato di 0-0.



Gli uomini di Barrontini hanno dominato l’incontro contro una formazione che si è difesa ad oltranza limitandosi a lanci lunghi, facile preda della difesa locale. L’incontro si sblocca al 7’ su un cross dalla sinistra di Pippi, il portiere ospite Gentili non controlla e Lanzi insacca da pochi metri. La Sampierana continua ad attaccare ed a collezionare molti calci d’angolo. Al 27’ Pippi impegna Gentili con un tiro da fuori area, il portiere si riscatta e mette in corner. Nella ripresa al 4’ punizione dal limite di Narducci la palla deviata dalla barriera viene raccolta da Lanzi che mette in rete e sigla il suo 10 goal stagionale.